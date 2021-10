Ankara (AFP). Des milliers de personnes à Ankara en hommage aux victimes et contre le régime

Des milliers de personnes étaient réunies dimanche à Ankara pour rendre hommage aux victimes du double attentat suicide qui a fait au moins 95 morts la veille et dénoncer la responsabilité du gouvernement, a constaté une journaliste de l'AFP. Réunie à l'appel des syndicats, ONG et partis politiques proches de la gauche et de la cause kurde qui avaient appelé au rassemblement pour la paix de la veille, la foule a mis en cause le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan aux cris de "Erdogan meurtrier" et "gouvernement démission".

