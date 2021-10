L'Agenda en Normandie : mardi 13 octobre

MANCHE

«Zaz, sur la route» c'est ce jeudi soir au Cinémoviking de Saint-Lô. La chanteuse vous fera découvrir les coulisses de sa tournée mondiale. Titres phares et portrait surprenant de l'artiste à déocuvrir ce jeudi à 20h au Cinémoviking de Saint-Lô. L'entrée est à 12€, c'est 9€ pour les moins de 14 ans.



Les Saints Sauveurs du Rock ont lieu ce samedi à Saint-Sauveur-Lendelin pour la 7ème édition. Au programme, Les Wampas, Oz One, The Trapas et pleins d'autres. Toutes les infos sur la page Facebook de l'événement et sur ICI



CALVADOS

Vendredi, assistez au concert de Mika au Zénith de Caen. La pop star aux albums certifiés multi-platines a sorti un nouveau single «Talk About You». Le groupe Citizens assurera la première partie du concert. C'est ce vendredi soir à 20h au Zénith de Caen. L'entrée est à 44€ pour les places assises, c'est 39€ pour rester debout dans la fosse.



Samedi, l'association Ramp'art organise la 1ère édition du championnat hip-hop, La Castagne. Une compétition ouverte à tous, vous pourrez concourir dans l'une des 6 disciplines proposés : rap, beat-making, break-dance, djing, beat-box et graffiti. C'est ce samedi au Sillon à Caen à partir de 14h et jusque tard dans la nuit. C'est gratuit. Plus d'infos auprès de la MJC du Chemin Vert.



ORNE

L'élection de Miss Normandie 2016 a lieu ce mardi au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. Les 18 candidates déjà élues dans leurs cantons respectifs se retrouveront pour la dernière étape avant Miss France. Chaque voix compte, venez donner la vôtre ce soir à 20h30 à Mortagne-au-Perche. Réservations à l'Office de Tourisme de Mortagne ou auprès de l'agence 53x11.



Vendredi et tout ce week-end, c'est le tricothon à Alençon. Il s'agit d'un marathon du tricot. Venez tricoter pendant 3 jours pour l'association Points-coeur et la maternité d'Alençon. 3 jours pour réaliser un maximum de pulls, écharpes, bonnets, bottons et brassières pour bébés. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche à la Halle aux Toiles d'Alençon.



A partir de samedi et jusqu'au 1er novembre, se tient le Festival Graines d'images Junior à Mamers. Ne manquez pas les nombreuses séances de cinéma, ciné-lecture, ateliers diverses et spectacles pour tous les âges.