Une annonce surprenante sur Le Bon Coin

L’internaute qui l’a rédigé, Bob’Bricol, propose ses services de décorateur d’intérieur, dans la description il met : “Bonjour, je vous offre mes services en déco, relooking d’intérieur, customisation sur mesure et bricolage, réparation, entretien (...). J’ai aussi regardé Valérie Damidot sur M6. Je redonne de la valeur à votre bien, il sera ainsi plus agréable à vivre ou plus facile à vendre. N’hésitez pas à me contacter, approche personnalisée”.

Le problème de Bob’Bricol, c’est justement que ses relooking sont extrêmes : bouteille en plastique pour remplacer le pommeau de douche, cône de chantier orange et blanc à la place des WC et même plomberie improbable...

C'est pas Valérie Damidot qu'il a regardé c'est Mc Gyver !