Genève (AFP). Afghanistan: MSF demande une enquête internationale sur le bombardement à Kunduz

Médecins Sans Frontières (MSF) a demandé mercredi une enquête internationale après le bombardement américain contre son hôpital de Kunduz en Afghanistan, qui a tué 22 personnes, le qualifiant d'"attaque contre les Conventions de Genève". Joanne Liu, la présidente de l'ONG humanitaire d'urgence, a déclaré devant la presse à Genève "ne pas faire confiance à une enquête militaire interne" et a demandé une "commission internationale humanitaire pour établir les faits", un dispositif prévu par les Conventions de Genève, qui fixent les règles du droit humanitaire pour les guerres. "Ca n'a pas été juste une attaque contre notre hôpital. Cela a été une attaque contre les Conventions de Genève. On ne peut le tolérer", a lancé Mme Liu. Le général américain commandant la mission de l'Otan en Afghanistan a affirmé mardi que l'hôpital de MSF à Kunduz avait été bombardé samedi "par erreur", poussant le chef du Pentagone à exprimer ses "profonds regrets" pour cette tragédie. Trois enquêtes - américaine, afghane et de l'Otan - sont en cours pour établir les conditions dans lesquelles le bombardement a été décidé et mené dans la nuit de vendredi à samedi. MSF demande que l'enquête soit menée par la Commission d?enquête internationale humanitaire. Cette commission a été établie dans le cadre des protocoles additionnels aux Conventions de Genève et elle est l'unique mécanisme spécialement prévu pour enquêter sur les violations du droit international humanitaire. Bien que ce mécanisme existe depuis 1971, la commission n'a jamais été encore utilisée. Pour qu'elle puisse se saisir du dossier, l'un des Etats signataires doit demander l'ouverture d?une enquête. Jusqu'ici, les gouvernements n'ont jamais voulu, ou osé, créer un précédent. Le mécanisme existe, et il est temps de l?activer, a affirmé MSF. "Il est intolérable que le bombardement d'un hôpital et l'assassinat de personnels soignants et de patients soient qualifiés de dommage collatéral ou relégués d?un revers de la main au rang d'une simple erreur", a déclaré l'ONG.

