Paris (AFP). Sécurité routière: le nombre de morts en baisse de 17,4% en septembre

Le nombre de morts sur les routes françaises a baissé de 17,4% en septembre, avec 262 personnes tuées, soit 55 de moins qu'au même mois de 2014, a annoncé mercredi la Sécurité routière. Cette baisse modère la tendance à la hausse de la mortalité routière à +1,8% sur les neuf premiers mois de 2015 par rapport à la même période de l'année précédente, un résultat dont se félicite le gouvernement, moins d'une semaine après les mesures annoncées lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre. C'est seulement le troisième mois de baisse depuis le début de l'année, après mars (-11%) et juin (-5,4%). Les accidents corporels sont en baisse de 5%, tout comme le nombre de blessés sur les routes, qui recule de 4,5% (6.310 personnes le mois dernier, soit 298 en moins qu'en septembre 2014). Sur la même période, le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 2,3% avec 56 hospitalisations de moins. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a salué dans un communiqué "ces résultats encourageants, qui ne sauraient amener à baisser la garde". Le 2 octobre, le gouvernement avait annoncé 22 mesures pour enrayer la hausse de la mortalité sur les routes, après l'augmentation enregistrée en 2014 pour la première fois en douze ans (+3,5% à 3.384 morts). L'objectif réitéré est de passer sous le seuil de 2.000 morts en 2020. Parmi les nouvelles mesures figurent l'installation de 500 nouveaux radars d'ici trois ans, et la mise en place de 10.000 à 12.000 radars "leurres". Un contrôle technique sera désormais obligatoire pour les deux-roues motorisés quand ils sont vendus d'occasion et les motards devront porter des gants homologués. Entre autres mesures, des drones seront aussi expérimentés pour détecter les "conduites à risques".

