Innovation : Sauréa, le projet d'un moteur solaire fiable à Bihorel

Aujourd'hui, des milliers d'installations solaires motorisées dans le monde ne fonctionnent pas. Grégory Deren, futur gérant de Sauréa, une start-up incubée à Seinari, explique pourquoi : "Les moteurs traditionnels ont besoin de transformer le courant quant ce dernier vient de modules photovoltaïques. Or, soit ce système de transformation est mécanique et il s'use, soit il est électronique et on observe un vieillissement des composants. Il y a alors des pannes à réparer sans que l'on ait forcément les composants ou la main d'oeuvre pour y remédier." Grégory Deren a donc imaginé un moteur solaire autonome qui n'ait pas besoin d'entretien.



Un moteur fiable pendant 25 ans

Au départ, ils sont trois. Un inventeur, Alain Coty, une responsable commerciale, Nadège Payet-Tisset et un futur gérant, Grégory Deren. C'est le premier qui a eu l'idée : "C'est un ingénieur électro-mécanique à la retraite qui a fait carrière dans le spatial et l'aéronautique. Son leitmotiv, cela a toujours été de de faire des moteurs fiables. Il a donc inventé un système autonome et fiable : notre moteur est autonome puisqu'il se met en marche grâce à la lumière et dure entre 20 et 25 ans." Ecologique (puisqu'il utilise les énergies renouvelables), le moteur de Sauréa est donc aussi moins coûteux parce qu'il ne nécessite pas de réparations régulières.

A la conquête de l'Afrique

Un atout non négligeable pour Sauréa qui envisage de vendre ses moteurs ou ses solutions aux industriels, notamment dans les pays d'Afrique où les composants et la main d'oeuvre manquent pour faire face aux pannes. "Soit nous vendons les moteurs seuls à des industriels qui ensuite les vendent à des distributeurs spécialisés. Soit nous vendons des solutions complètes, par exemple un orrogateur mobile pour irriguer les faibles surfaces dans un pays à fort ensoleillement", explique Grégory Deren.

Sauréa sera officiellement créée à la fin du mois. Si jamais il remporte le trophée Y'a d'l'idée, où il concourt dans la catéogrie Espoirs de l'Innovation. Grégory s'attend à une "reconnaissance et à une couverture médiatique indéniable". Utile lorsqu'on se lance dans le grand bain.