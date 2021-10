Paris (AFP). Air France: Valls réaffirme que L'Etat soutient la direction

L'Etat "soutient la direction" d'Air France, secouée par une violente crise sociale, a réaffirmé mercredi Manuel Valls, exhortant une nouvelle fois à la "responsabilité" les pilotes de la compagnie, sans lesquels "il ne peut pas y avoir de bonnes réformes". "Le défi, c'est celui de la survie d'Air France à terme. Et l'Etat actionnaire joue pleinement son rôle en soutenant la direction, et en soutenant en tout cas la nécessite de véritables réformes pour éviter des licenciements et pour éviter surtout des pertes financières", a déclaré le Premier ministre sur RTL. "L'Etat soutient la direction. Nos représentants ont voté, comme l'ensemble des membres du conseil d'administration, y compris le représentant des pilotes, y compris le représentants des salariés, le plan de réformes qui a été présenté par les présidents d'Air France-KLM et Air France. Cela doit se faire dans le dialogue social et tout le monde doit revenir autour de la table pour discuter", a insisté le Premier ministre. "Je crois que les salariés sont prêts à des réformes mais à une condition qu'il y ait un dialogue social et surtout que les pilotes prennent pleinement leurs responsabilités". "Sans l'effort des pilotes, sans la lucidité des pilotes, sans la responsabilité que doivent assumer les pilotes, il ne peut pas y avoir de bonnes réformes puisque sinon ce seront les autres salariés qui paieront", a estimé M. Valls. Le Premier ministre s'est dit "convaincu que tout le monde peut revenir autour de la table. Il reste plusieurs semaines avant d'être obligé, en janvier 2016, d'appliquer le plan B qui prévoit de nombreux départs. Pas des licenciements secs, mais de nombreux départs". Il a estimé que les agressions subies lundi par deux membres de la direction d'Air France relevaient "d'abord du pénal". "Laissons faire à ce stade les enquêteurs et la justice" mais "je ne peux qu'espérer la plus grande sévérité", a-t-il dit. M. Valls a enfin assuré que la prochaine arrivée de son directeur adjoint de cabinet, Gilles Gateau, au poste de directeur des ressources humaines d'Air France n'était "pas liée aux évènements actuels". M. Gateau "a été pressenti par la direction d'Air France", "il partira de Matignon dans les prochaines semaines après que la Commission de déontologie se soit réunie cette semaine et ait donné son feu vert", a-t-il indiqué.

