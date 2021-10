Paris (AFP). Air France: Valls dénonce des voyous, appelle à la responsabilité des pilotes

Manuel Valls a dénoncé mardi "les voyous" responsables des agressions contre des dirigeants d'Air France et a appelé à la "responsabilité des pilotes" dans la négociation du plan de redressement qui pourrait menacer jusqu'à 3.000 postes. Le Premier ministre s'est rendu en fin de matinée au siège d'Air France, à Roissy, pour rencontrer notamment les deux dirigeants agressés en marge du comité central d'entreprise (CCE), mais aussi des représentants de salariés. "Ces agissement sont l'oeuvre de voyous () Il faudra des sanctions lourdes à l?égard de ceux qui se sont livrés à de tels actes", a estimé le Premier ministre, devant le directeur des ressources humaines Xavier Broseta et Pierre Plissonnier, directeur des ressources humaines de l'activité long courrier, dont les images torse nu au milieu de manifestants en colère ont fait le tour du monde. "Ces images font mal à notre pays", a-t-il ajouté. De son côté, François Hollande a réagi pour la première fois en condamnant des violences "inacceptables" qui peuvent avoir des "conséquences sur l'image, sur l'attractivité" de la France. Le chef de l'Etat a appelé "un dialogue responsable avec un patronat qui prend les décisions qui sont attendues et des responsables syndicaux qui jouent la carte, la seule possible, celle du compromis et de la négociation". Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête après une plainte déposée par la compagnie. Selon la direction, cinq cadres de l'entreprise, dont Xavier Broseta, ont aussi décidé de porter plainte. L'émotion à peine retombée, la compagnie va devoir vite trouver des solutions pour panser ses plaiesplaies et sortir de la crise. Le PDG du groupe Air France-KLM, Alexandre de Juniac, se montrait dès lundi soir "disponible à tout moment pour reprendre les négociations" avec les syndicats, pour favoriser "la mise en ?uvre la plus efficace et constructive (du) redressement" de la compagnie tricolore. - Médiation de l'État ? - Les conditions d'une reprise du dialogue semblent pourtant loin d'être réunies. Le syndicat majoritaire de pilotes SNPL, en conflit avec la direction d'Air France, a pointé une nouvelle fois mardi la "parodie de dialogue social" qui a conduit à l'échec des négociations sur de nouvelles mesures de productivité. Faute d'accord, l'entreprise a opté pour un plan de restructuration alternatif au projet de développement initialement prévu. En réduisant sa flotte long-courrier, elle estime à 2.900 postes le sureffectif, principalement au sol. Air France "n'avait qu'un seul plan" dès le départ, "réduire la voilure de la compagnie", a ré-attaqué Philippe Evain, président du SNPL Air France. Le syndicat reproche à l'État d'être resté "silencieux" ces derniers mois. La majorité des syndicats ont demandé dès lundi soir au gouvernement de s'impliquer, l'invitant à un "engagement fort". L'intersyndicale réclame du gouvernement "l'engagement d'aider l'entreprise, éventuellement d'investir ou d'établir des règles de concurrence plus loyales" entre les compagnies, développe auprès de l'AFP Christophe Malloggi, secrétaire général de FO. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, a exclu mardi que l'Etat joue un rôle plus important que celui que lui confèrent les 17% de capital qu'il détient, via l'Agence des participations de l'Etat.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire