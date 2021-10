Paris (AFP). COP21: les gouvernements ne répondent pas sérieusement à l'urgence climatique, selon un sondage

Une écrasante majorité de Français pensent que les gouvernements ne répondent pas "sérieusement à l'urgence climatique", selon un sondage Ifop pour l'ONG WWF publié mercredi. Ils sont en effet 82% à partager cette opinion. Pour 21% d'entre eux, les gouvernements ne répondent "pas du tout" sérieusement à l'urgence. Près de deux sur trois (61%) estiment que leur réponse n'est "plutôt pas" sérieuse. A peine plus d'un Français sur deux pense que le président François Hollande et son gouvernement sont "très impliqués" (10%) ou "assez impliqués" (43%) dans la préparation de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra à la fin de l'année au Bourget, près de Paris. 11% estiment qu'ils ne sont "pas impliqués du tout" et 36% "peu impliqués". Interrogés sur les conséquences du dérèglement climatique qu'ils craignent particulièrement, 57% des Français citent "le renforcement des phénomènes météorologiques extrêmes de type ouragans, cyclones". 42% mentionnent "l'augmentation des sécheresses et des inondations" et 39% "la réduction de la glace et des neiges, et l'élévation du niveau de la mer qui en résulte". Pour plus des trois quarts des Français (79%), le réchauffement climatique est "avant tout" dû aux effets de l'activité humaine. Ils n'étaient que 74% à penser ainsi en novembre 2010. Presque autant (72%) estiment que le dérèglement climatique va représenter "une menace sérieuse" pour eux ou pour leur mode de vie. Ce pourcentage était de 63% en mars 2011. Sondage réalisé du 29 septembre au 1er octobre via un questionnaire en ligne auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

