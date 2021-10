Paris (AFP). Climat: près de trois jeunes sur quatre pessimistes sur les chances de succès de la COP21

Près de trois jeunes sur quatre sont convaincus que la conférence mondiale sur le climat à Paris, qui tentera de sceller un accord pour limiter le réchauffement planétaire, ne parviendra pas à atteindre ses objectifs, selon un sondage rendu public mardi. 71% des jeunes de 15 à 30 ans interrogés par Odoxa pour les Presses universitaires de France (PUF) pensent que la conférence de Paris (COP21) ne parviendra "probablement pas" (60%) ou "certainement pas" (11%) à "atteindre ses objectifs". Ils ne sont que 3% à considérer qu'elle les atteindra "certainement". 25% pensent qu'elle y parviendra "probablement". Une majorité de jeunes (66%) pensent pourtant que "nous pouvons encore éviter le pire" en matière climatique. Pour 21%, "il est déjà trop tard, on ne peut plus éviter" un réchauffement "de grande ampleur". Une faible minorité (7%) pense que l'impact du réchauffement "restera acceptable et supportable" et 5% seulement ne croient pas à un réchauffement lié aux activités humaines. Mais peu de jeunes font confiance aux Etats pour faire face aux enjeux du réchauffement: 22% seulement estiment qu'ils sont "à la hauteur des événements en matière de réchauffement climatique". Ils plébiscitent les associations et les ONG, jugées "à la hauteur" par 53% d'entre eux. Les citoyens recueillent 27% de jugements favorables, les entreprises seulement 19%. Interrogés sur les solutions qu'ils jugent les plus efficaces pour limiter l'emballement du thermomètre (deux réponses possibles), 39% des jeunes estiment qu'il faut "forcer les entreprises à diminuer leurs émissions de CO2 sous peine de sanctions", 34% qu'il faut "changer totalement notre mode de vie et prôner la décroissance". 32% préconisent d'"encourager le développement rapide" des nouvelles technologies liées à l'environnement. Ils ne sont que 17% à prôner le développement de "l'économie du partage" ou de "l'économie sociale et solidaire". Un sur cinq (21%) pense qu'il serait plus efficace de "relocaliser les industries et l'agriculture afin de limiter les transports de marchandises". L'acronyme COP21 ne dit rien à une majorité des jeunes: 67% d'entre eux n'en ont "pas du tout" entendu parler. 20% savent "vaguement de quoi il s'agit", seuls 13% le savent "précisément". La COP21 est la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (Conference of the parties, COP, en anglais). Du 30 novembre au 11 décembre, les représentants de 195 pays réunis au Bourget, près de Paris, vont s'efforcer de forger un accord universel sur les moyens de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1.001 Français âgés de 15 à 30 ans interrogés par internet du 7 au 11 septembre.

