L'Agenda en Normandie : mercredi 7 octobre

MANCHE



L'opération Monuments jeux d'enfants revient ce week-end pour une 17ème édition. Deux monuments bas-normands participent à cette opération. Un jeu de piste et des jeux de société seront proposés aux familles samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel. Rendez-vous directement à l'Abbaye pour en profiter.



Ce soir, assistez à la sortie du film «Le Labyrinthe : Terre Brûlée». Dans ce second volet de la saga, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi : rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation. C'est ce mercredi soir à 20h50 au Cinémoviking de Saint-Lô.



Une soirée «Music Party» est organisée le samedi 30 octobre au Centre Aquatique d'Equeurdreville-Hainneville. Au programme : musique avec DJ, chorégraphies, structures gonflables, descente de rivière en bouée et projection de clip. L'entrée est à 3,80€ pour les adultes et à 3,20€ pour les moins de 17 ans. Les places sont limitées, pensez donc à vous inscrire. Plus d'infos ICI



CALVADOS



Cette semaine, ce sont les 22èmes rencontres du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Des projections de films ont lieu tous les jours dans différents lieux. Retrouvez le programme complet de cette manifestation ICI



Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Mune, le gardien de la lune». Dans un monde fabuleux, Mune est désigné bien malgré lui Gardien de la Lune. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le Soleil. C'est ce dimanche à 10h40 et à 16h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



ORNE



Tout ce week-end, c'est le salon Orna Miniatures au Hall des expositions d'Argentan. Plus de 50 exposants de miniatures seront présents avec des maquettes, des figurines, des voitures ou encore des bâteaux. C'est samedi après-midi et dimanche toute la journée. L'entrée est de 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Tout ce week-end, c'est la Foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau. Au programme : des expositions de matériels agricoles et de voitures, de nombreux déballeurs en tout genre, des animaux et une foire aux chevaux. L'entrée est gratuite, rendez-vous samedi et dimanche pour en profiter.