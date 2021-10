Hockey: une victoire historique avant un dernier match à l'extérieur

Au contraire de l'année passée, les déplacements réussissent plutôt bien à l'effectif Rouennais. En effet, en déplacement depuis jeudi 1er octobre et jusqu'a ce soir, les Jaunes et Noirs ont déja disputé trois rencontres dont la dernière lors d'un match amical face à une équipe AHL, antichambre de la NHL.

C'est une performance historique pour le club normand et pour le hockey français car aucun club n'avait jamais réussi à s'imposer face à une équipe évoluant dans ce championnat. Une belle performance donc face à une équipe américaine en pleine préparation, équipe réserve des Canucks de Vancouver évoluant en NHL et qui s'est hissée jusqu'en finale la saison passée.

Première place assurée

C'est donc pour l'instant une troisième victoire en trois matchs pour les joueurs de Fabrice Lhenry dans cette longue série de matchs à l'exterieur qui se termine ce mardi à Strasbourg pour le compte de la 6ème et dernière journée de poule de la Coupe de la Ligue.

Un match sans grande saveur puisque le Rouen Hockey Elite 76 est d'ores et déjà certain de terminer à la première place du groupe mais les Alsaciens peuvent encore prétendre à une qualification en cas de victoire et en cas de défaite amiénoise dans le même temps.

Les Strasbourgeois auront donc fort à faire face aux Rouennais qui les avaient corrigés 6-3 lors de la 3ème journée de la phase de poule.