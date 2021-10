Paris (AFP). Née pour garantir les Français contre les aléas de la vie, la Sécurité sociale a 70 ans

Garantir "les travailleurs et leurs familles" contre les aléas de la vie, au moment où la France sort meurtrie de la guerre: il y a 70 ans, l'ordonnance du 4 octobre 1945 posait les fondements de la Sécurité sociale. A l'origine de ce système de solidarité, inspiré du Conseil national de la Résistance (CNR), deux hommes Pierre Laroque, haut fonctionnaire, et Ambroise Croizat, ministre du Travail. Le principe: chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Pour beaucoup, la Sécu rime avec maladie. Mais la Sécurité sociale gère aussi les prestations destinées aux familles, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les retraites et la solidarité en faveur des personnes âgées. En 70 ans, la Sécu a connu beaucoup de réformes et plans de redressement de ses comptes. Mais elle reste le socle du "modèle social" français. Voici quelques dates-clés de la Sécu: - 1945: Les ordonnances des 4 et 19 octobre posent trois principes: une organisation unique, un financement solidaire par prélèvement sur les revenus et une gestion par les partenaires sociaux. - 1946: Le préambule de la Constitution proclame que la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs". Reconnaissance des régimes spéciaux (fonctionnaires, marins, cheminots, professions agricoles). - 1956: Mise en place du minimum vieillesse pour les personnes de plus de 65 ans. - 1967: Première grande réforme. Les risques sont répartis en trois caisses (maladie, vieillesse, famille). Des taxes sur le tabac et l'alcool sont affectées à la Sécu. - 1980: Création d'un secteur d'honoraires libres pour les médecins. - 1982: L'âge légal de la retraite est abaissé de 65 à 60 ans. - 1988: Le Revenu minimum d'insertion (RMI) est institué pour les plus de 25 ans en grande difficulté. Il sera remplacé en 2009 par le Revenu de solidarité active (RSA). - 1991: Création de la Contribution sociale généralisée (CSG), prélevée sur presque tous les revenus. - 1993: La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein passe de 37,5 à 40 ans. - 1996: La réforme Juppé permet au Parlement de voter des lois de financement de la Sécurité sociale. Pour la 1ere fois depuis 1945, députés et sénateurs interviennent sur un terrain jusqu'alors réservé aux partenaires sociaux. - 1999: Création de la couverture maladie universelle (CMU) pour les personnes à faibles revenus. - 2003: Réforme des retraites, avec une harmonisation progressive de la durée de cotisation pour les fonctionnaires, un dispositif de retraite anticipée pour les carrières longues. - 2004: Instauration du médecin traitant et du forfait de un euro par acte médical et de biologie.

