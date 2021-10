Malherbe : la réserve a de quoi être inquiète

Onze matchs sans défaite pèsent finalement peu lourd à côté de trois revers consécutifs. Après avoir flirté avec les premières places du groupe D de CFA, l'équipe réserve du Stade Malherbe a dégringolé en un rien de temps au dixième rang. Elle est plus que jamais concernée par la question du maintien avec cinq points d'avance (et un match de plus) sur le premier relégable. Dimanche 3 avril, les jeunes caennais se sont inclinés 4-3 devant la réserve du Mans.

Une fois de plus, la présence de plusieurs professionnels comme Grégory Proment, Benjamin Morel, Pablo Barzola ou encore Sambou Yatabaré n'a pas suffi a durcir le jeu des Rouge et Bleu. Les caennais avaient pourtant ouvert le socre par Niang (15e), sans parvenir à préserver leur avantage bien longtemps puisque trois minutes plus tard, El Bahri égalisait pour Le Mans. Longtemps les Sarthois mèneront 4-2 au socre. Le but sur pénalty de Benjamin Morel à quatre minute du coup de sifflet final ne changea pas grand chose. En deux matchs, la réserve a encaissé dix buts !

Les Caennais tenteront de réagir dimanche 9 avril à Yzeure.