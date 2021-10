L'Agenda en Normandie : mardi 6 octobre

MANCHE



Le Festival Passeurs de Mots a commencé samedi à Equeurdreville-Hainneville. C'est la 20ème édition de cet événement, forcément une édition un peu plus spéciale que les autres. Le programme complet est ICI Les inscriptions sont à faire le plus tôt possible.



Jusqu'à samedi, vous pouvez tenter de vous faire rembourser les tickets de caisse des 173 commerces adhérents à Saint-Lô Commerces. C'est l'opération shopping remboursé. Il suffit de mettre vos tickets de caisse cumulés pendant 7 jours dans des enveloppes à disposition près des urnes. Le tirage au sort aura lieu ce samedi à 18h à la BNP. A la clé, 10 enveloppes tirées au sort pour gagner jusqu'à 300€ de chèques cadeau Saint-Lô Commerces. Plus d'infos sur Saint-Lô Commerces



Jusqu'au 29 octobre, la Ville de Cherbourg-Octeville s'engage dans la lutte contre le cancer du sein avec l'opération Octobre Rose. De nombreuses animations sont prévues tout au long du mois avec un flash mob en rose, une randonnée en aviron de mer, un petit-déjeuner de sensibilisation ou encore une retraite aux lampions rose. Le programme complet est à retrouver sur Ville de Cherbourg



CALVADOS



Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Le Labyrinthe : Terre Brûlée». Dans ce second volet de la saga, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi : rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Tout cette semaine, ce sont les 22èmes rencontres du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Des projections de films ont lieu tous les jours dans différents lieux. Aujourd'hui c'est la projection du film «Les yeux brulés» au cinéma le Méliès à 20h30. Retrouvez le programme complet de cette manifestation sur Prix Bayeux



ORNE



Samedi, c'est la fête du jeu à l'Aigle. Petits et grands pourront y trouver de quoi se divertir. C'est gratuit et pour tous les âges. Rendez-vous ce samedi de 14h à 17h pour en profiter au Centre culturel des Tanneurs. Retrouvez toutes les infos sur L'Aigle



Dimanche, c'est la 1ère édition des Elles de l'Orne à Damigny. Une course organisée dans le cadre d'Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. C'est une course ou une marche de 4,3 km au profit de l'association. Des séances d'échauffement et d'étirement sont prévues avant et après l'épreuve. Toutes les femmes sont invitées à y participer. L'inscription est de 10€. Inscriptions en ligne sur Les Elles de l'Orne