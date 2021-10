Washington (AFP). L'ouragan Joaquin s'éloigne des Etats-Unis qui se préparent à des pluies torrentielles

qui, après avoir balayé les Bahamas de ses vents allant jusqu'à 215 km/h, a perdu en intensité tout en s'éloignant des côtes américaines. Malgré tout, c'est un week-end dangereux qui attend la côte est des Etats-Unis, et les autorités se sont mises en alerte sur quasiment toute la façade atlantique, depuis la Géorgie (sud-est) jusqu'à New York (nord-est). Les gouverneurs des Etats de Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Maryland et New Jersey ont déclaré l'état d'urgence, ce qui leur permet de mobiliser davantage de ressources. Dans les Carolines, les pluies de ces derniers jours ont déjà provoqué des inondations dans au moins quatre localités, et deux ont été évacuées en raison de la montée des eaux. Le gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, a demandé aux habitants de rester chez eux, et prévenu de possible coupures d'électricité. "Nous nous attendons ce week-end à des pluies de niveau record", a-t-elle déclaré. Un peu partout, les commerces se préparaient en barricadant leur pas de porte avec des planches, tandis que des habitants faisaient provision d'eau, de lait et d'autres fournitures essentielles. - 'Inondations soudaines' - Rétrogradé au statut de tempête tropicale, Joaquin, avec des vents soufflant encore jusqu'à 205 km/h, quittait peu à peu samedi les Bahamas et se déplaçait vers le nord-est à une vitesse de 11 km/h, selon le dernier bulletin du Centre américain de surveillance des ouragans (NHC) à 00H00 GMT. Il est redescendu en catégorie 3 --sur une échelle de 5-- et les conditions météorologiques caractéristiques des ouragans ne devraient plus atteindre de côtes, a conclu le NHC basé à Miami (sud-est). Mais les Bermudes sont en alerte de tempête tropicale, et de fortes pluies devraient arroser également une partie de Cuba ainsi qu'Haïti, la République dominicaine et les îles Turques-et-Caïques, selon le NHC. "Ces chutes de pluies pourraient entraîner des inondations soudaines potentiellement meurtrières", a-t-il prévenu. Les seules Bahamas devraient recevoir jusqu'à 63,5 centimètres de pluie cumulée et pourraient subir une montée des eaux "très dangereuse et potentiellement mortelle" jusqu'à 3,60 mètres au-dessus du niveau normal de la marée haute. Les écoles ont été fermées aux Bahamas, des vols suspendus et les croisières à destination de l'archipel touristique ont modifié leurs trajets. Selon les autorités bahaméennes, aucune victime n'est à déplorer mais des maisons ont été détruites, des centaines de personnes sont privées d'électricité et des inondations sévissent. - Sans nouvelle du cargo - Et on était toujours sans nouvelles du cargo El Faro, avec 33 personnes à bord, 28 Américains et cinq Polonais. Le bateau, qui reliait Jacksonville (Floride) à San Juan (Porto Rico), n'a plus donné de nouvelles depuis jeudi matin, quand il a signalé une perte de propulsion et une entrée d'eau, alors maîtrisée. Il faisait état d'une gîte de 15 degrés. Les garde-côtes américains ont indiqué dans un tweet "poursuivre leurs recherches" pour retrouver le cargo. "Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer la perte de communication, et parmi elles la hausse de l'intensité" de Joaquin, qui était encore classé tempête tropicale lors du départ d'El Faro, a expliqué dans un communiqué Tim Nolan, président de la compagnie propriétaire du bateau. Joaquin est le troisième ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui dure de juin à novembre, et il est le plus puissant par la force de ses vents.

