Charleston (Etats-Unis) (AFP). Joaquin se rapproche des Bermudes, pluies torrentielles dans le sud-est des Etats-Unis

Une grande partie du sud-est des Etats-Unis a été touchée dans la nuit de samedi à dimanche par des pluies torrentielles et les services météo ont averti que de nouvelles précipitations pourraient provoquer des inondations sans précédent dans les prochaines 24 heures. Ces pluies interviennent alors que l'ouragan Joaquin, rehaussé à la catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5, a frappé les Bahamas, détruisant des habitations, et se dirigeait vers les Bermudes. Selon les experts, les pluies torrentielles qui s'abattent sur la côte est des Etats-Unis sont un phénomène météorologique distinct de l'ouragan. Après être passé au-dessus des Bahamas et avoir déversé des trombes d'eau sur Haïti et Cuba, Joaquin se trouvait dimanche vers les Bermudes, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). L'oeil du cyclone pourrait atteindre les Bermudes dimanche après-midi ou dans la soirée, a précisé le NHC. La progression de la tempête vers les Bermudes a dégagé quelque peu les Bahamas où les garde-côtes recherchaient toujours un cargo de 225 mètres, l'El Faro, disparu depuis jeudi avec 33 personnes à bord. Plusieurs zones de l'archipel touristique de 385.000 habitants ont été dévastées, les maisons ont été détruites et de nombreux habitants n'ont plus d'électricité ou de téléphone. "Je vis ici depuis 26 ans et je n'ai rien vu de pareil", a déclaré Paul Turnquest, un habitant de San Salvador, au journal The Nassau Guardian. "C'est vraiment le pire que j'ai jamais vu". - Pluies torrentielles - La bonne nouvelle que l'ouragan allait éviter la côte est des Etats-Unis et passer relativement loin au large n'a apporté qu'un bref répit aux autorités. Une bonne partie du sud-est du pays et en particulier la Caroline du Sud fait face à des pluies torrentielles depuis plusieurs jours et elles ont déjà provoqué d'importantes inondations. Le président Barack Obama a décrété l'état d'urgence en Caroline du Sud et ordonné que les autorités fédérales apportent leur aide aux autorités locales jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué de la Maison Blanche publié samedi. "Quelque 200 millions d'Américains sur toute la côte est sont placés sous alerte aux inondations ce samedi", souligne la chaîne de télévision NBC, qui prédit que le pire est encore à venir. De nombreux endroits dans et autour de Charleston, ville côtière touristique de Caroline du Sud avec un centre historique remontant au XVIIème siècle, étaient inondés. La police a installé des barrières pour bloquer plusieurs rues inondées. En certains points, les rues étaient recouvertes de jusqu'à plus d'un demi-mètre d'eau mais certaines voitures se risquaient encore à tenter de traverser le centre. Les plus de 100.00 habitants de Charleston ont reçu plusieurs alertes aux inondations samedi sur leurs téléphones portables, leur ordonnant d'éviter les zones à risque. La gouverneure de l'Etat Nikki Haley a demandé aux automobilistes de ne pas prendre la route. "Nous nous attendons à des niveaux historiques de précipitations ce week-end", a-t-elle souligné dans un communiqué.

