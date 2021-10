L'Agenda en Normandie : lundi 5 octobre

MANCHE

Jeudi, découvrez le concert événement de la tournée de Calogero au cinéma le Cinémoviking à Saint-Lô. L'occasion de découvrir tous ses plus grands titres ainsi que son dernier album "Les Feux d'artifice", disque de diamant, sur grand écran. C'est ce jeudi à 20h. L'entrée est à 14€. Plus d'infos sur cinemoviking.fr



L'association «Les Agnelets» organise ce dimanche la 2ème édition du vetathlon d'Agneaux au départ du parc de la mairie à 14h30. Il s'agit d'enchaîner seul ou par équipe de 2, deux boucles de 2,5 km en course à pied suivi de trois boucles de vtt de 8 km et de terminer par une boucle de 2,5 km en course à pied. L'inscription est de 8€ en individuel et c'est 12€ par équipe de 2. Plus d'infos sur lesagnelets.chez.com

CALVADOS

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Le nouveau stagiaire» avec Robert de Niro et Anne Hathaway. Ben, veuf de 70 ans, s'aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site internet de mode. C'est ce lundi soir à 20h10 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Le thème de la danse à l'honneur pour la fête du timbre 2015, tout ce week-end à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. L'occasion de venir s'amuser avec des expositions, des animations et bien d'autres choses encore. C'est samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h30. L'entrée est gratuite.



ORNE

Samedi, le Casino de Bagnoles-de-l'Orne vous propose un spectacle «Mon Devos à moi». Avec Michel Jeffrault accompagné de Patrick Lamberdière au piano. Un spectacle unique pour vous faire revivre le temps d'une soirée, le génie du maître. C'est ce samedi à 21h, l'entrée est à 15€. Toutes les infos et la programation du Casino sont à retrouver sur casino-bagnolesdelorne.com



Tout ce week-end, se tient à Condé-sur-Sarthe, le Festival gastronomique Girolles et Casseroles. La cuisine des 5 continents sera à l'honneur cette année pour ce salon de la Gastronomie. Expositions, marché, dégustations, cueillette sont au programme. L'entrée est à 15€, c'est 6€ pour les enfants. Plus d'infos sur paysdalencontourisme.com