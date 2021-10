Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 3 et 4 octobre

MANCHE



Tout ce week-end, la Foire de Saint-Lô continue sur le thème de la Bretagne. Découvrez les musiques et danses bretonnes, sa gastronomie, ses villes, ses ports, sa route du Rhum, ses fêtes et ses festivals. Retrouvez aussi plus de 200 commerçants et artisans dans tous les domaines. Nouveauté cette année, l'entrée est gratuite tous les matins de 10h à 13h. L'entrée est de 3€ après 13h.



Tout ce week-end, rendez-vous à la traditionnelle Foire Saint Denis de Brix. Cette foire millénaire rassemble plus de 200 exposants et accueille chaque année près de 25 000 personnes. Au programme, foire aux chevaux, ovins, et animaux de compagnie, concours, vide-greniers, démonstration de dressage et bien d'autres animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Brix pour la Foire Saint Denis. L'entrée est gratuite, le parking est à 3€.



Tout ce week-end, c'est le Festival du Jeu de Société à Equeurdreville-Hainneville, sur le thème des contes. Samedi soir, des jeux "live" seront proposés aux adultes et dimanche matin un jeu de piste sera réservé aux enfants. Les inscriptions se font sur place. Il y aura aussi des contes, lus dans des coins réservés. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.



Ce samedi, le Rugby Club Granvillais accueille Safi N'Daye, joueuse internationale du Montpellier - Hérault Rugby Club, la marraine du Club Granvillais, à l'occasion de l'entraînement de l'école de rugby. C'est ce samedi de 10h30 à 12h à la Cité des Sports de Granville.



L'association Saint-Lô Commerces organise en novembre prochain l'élection de Miss Pays St-Lois. Vous avez entre 16 ans et 22 ans, vous résidez ou étudiez à Saint-Lô ou dans une des communes de St-Lô Agglo et vous souhaitez représenter votre ville, alors remplissez dés maintenant le formulaire sur Saint-Lô Commerces



CALVADOS



Ce samedi, pour la 4ème édition de la journée du développement durable, des animations ont lieu place Saint-Paul à Caen. Au programme : un marché bio, des stands d'informations et des animations pour toute la famille. C'est ce samedi de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Retrouvez tout le programme ICI



Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'AS St Etienne sur sa pelouse. Les deux équipes sont respectivement 6ème et 2ème au classement. 120 minutes de live depuis le Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45 avec Maxence Gorrégues et Sylvain Letouzé.



ORNE



Tout ce week-end, c'est «Ferme en Fête» au parc Anova d'Alençon. Découvrez un grand salon de l'agriculture, de l'élevage et de la gastronomie normande. Cedric Brout, comissaire général de l'événement nous donne quelques temps forts SON Découvrez également plus de 300 bovins, 600 animaux de la basse-cour : des poules, des canards ou encore des lapins. Retrouvez le programme complet sur Ferme en Fête



Tout ce week-end, une foire d'automne est organsiée à Saint Michel des Andaines. Au programme un grand vide-greniers samedi et dimanche. Retrouvez toutes les informations sur La Ferté Macé



Ce samedi, le club des Roulettes Gacéennes organise une journée «Tous en Roller». Les moniteurs diplômés vous attendent pour vous faire partager gratuitement les joies de cette pratique. C'est ce samedi de 10h à 17h, sur la place du château. Cette journé sera suivie d'un bal de promo, une soirée rollers pour tous de 19h à 23h dans la Halle des Sports de Gacé.