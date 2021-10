Paris (AFP). Commerce: Amazon redevient l'enseigne préférée des Français

Le géant américain de la distribution en ligne Amazon est redevenu cette année l'enseigne de distribution préférée des Français, suivi de près par Picard et Yves Rocher, selon une étude publiée jeudi par le cabinet de consultants OC&C. Ce cabinet auditionne chaque année 40.000 personnes, dont 5.000 en France, pour mesurer l'attractivité de 900 enseignes de distribution, dont 112 en France, en se basant sur différents critères (perception générale, prix bas, qualité des produits, choix, services, site web). Amazon avait déjà occupé la première marche du podium en 2012 et 2013 avant de céder la place l'an passé à la chaîne de produits surgelés Picard. Un succès que l'étude explique notamment par "un choix sans égal" et "un site internet très fonctionnel, simple et rapide". Parmi les nouveautés, la chaîne de supermarchés Grand Frais, intégrée pour la première fois dans l'étude, atteint "une très belle 4ème place ex-aequo avec Décathlon". Elle est plébiscitée, entre autres, pour "l'environnement de ses magasins" avec un concept inspiré des marchés couverts. Les 5 premières enseignes du classement trustent les premières places sur tous les critères hormis celui des "prix bas", précise OC&C. Sur ce point, ce sont l'enseigne de prêt-à-porter irlandaise Primark, Tati et Brico Dépôt qui emportent la mise. Au sein du top 30, Sephora, Brico Dépôt, Maisons du Monde et Nature et Découvertes réalisent par ailleurs les plus fortes progressions en dehors des secteurs de l'optique et de la restauration. "Les enseignes du haut du classement ont généralement une offre de produits à leur marque large et innovante qui incarne l'excellence du rapport qualité/prix, ont souvent développé un parcours omnicanal efficace et interviennent dans des secteurs +Plaisir+ ou +Loisirs+", commente Guy-Noël Chatelin, associé chez OC&C. Par secteurs, ce sont les surgelés, la beauté ou les multi-spécialistes qui arrivent en tête tandis que la maison, la lingerie ou les grandes surfaces alimentaires sont les moins bien positionnées. Par ailleurs, le mobile et l'internet sont les deux critères où les enseignes ont le plus progressé, tandis que celles uniquement présentes sur internet obtiennent de meilleurs scores que les enseignes multi-canal. "Outre des bons prix et du choix, les pure players construisent leur succès sur la dimension des services. Tout est fait pour rassurer les clients notamment dans l'après-vente", souligne Guy-Noël Chatelin.

