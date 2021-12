Paris (AFP). Premiers prix ou marques nationales: une qualité nutritionnelle semblable

Les produits premiers prix présentent globalement une qualité nutritionnelle identique à celle des marques de distributeurs et marques nationales, selon une étude de l'Observatoire de l'Alimentation (Oqali) publiée mercredi. Les produits premiers prix (marques de distributeurs "entrée de gamme" et "hard discount") n'apparaissent pas comme de moins bonne qualité nutritionnelle que les références issues des autres segments de marché, a indiqué l'Oqali, géré conjointement par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) et l'Inra (Institut national de la recherche agronomique), sur la base d'une étude réalisée sur plus de 16.000 références récoltées entre 2008 et 2011. "Des différences ponctuelles et non généralisables sont mises en évidence entre les segments de marché", souligne l'Oqali. Cependant, des simulations théoriques, considérant des consommateurs fidèles exclusivement à un segment de marché, indiquent "une tendance à des apports protéiques plus faibles via la consommation de produits premiers prix", précise l'Observatoire. Mais "les apports en protéines de la population française étant supérieurs aux recommandations, une telle consommation de produits premiers prix n'impliquerait pas de risque de carence ou d'apport insuffisant pour le consommateur", ajoute-t-il. Par ailleurs, selon l'étude, l'offre de produits est moins variée pour les marques de distributeurs "entrée de gamme" et cela se traduit par exemple par une offre moins diversifiée en produits allégés en sucres (compotes et confitures), ou en produits de qualité supérieure (charcuterie), ou encore par une offre moins large de produits au sein des familles dites "gourmandes" du secteur (produits laitiers). Enfin l'étiquetage des informations nutritionnelles est plus diversifié pour les produits de marques de distributeurs même si globalement 90% des produits présentent un étiquetage nutritionnel succinct (valeur énergétique, protéines, glucides, lipides, et éventuellement fibres, sodium, acides gras saturés et sucres) et 62% un étiquetage nutritionnel détaillé.

