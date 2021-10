Les clubs sportifs de la Métropole Rouen Normandie se mettent à l'écologie

Deux clubs avaient déjà expérimenté le dispositif. Il s'agit de l'Elan Gymnique Rouennais et du FC Rouen. Depuis 2013, les licenciés de ces deux structures utilisent prioritairement des gourdes issues de plastique recyclé et trient de plus en plus leurs déchets. Pour un résultat positif, à entendre Michel Rodriguez, directeur sportif du FC Rouen : "En 2014-2015, nous avons réduit de 78% nos déchets par rapport à l'an passé. Et nous avons connu une augmentation des papiers et emballages triés de 5 700%."

"Nous avons une obligation de résultats"



Devant ce succès, la Métropole a lancé un appel à projets. Septs clubs ont été retenus en plus des deux cités précédemment : Rouen Floorball, le Stade Rouennais, le RCC Tennis de Caudebec-lès-Elbeuf, le Canoë-Kayak de Belbeuf, l'ALCL Rugby Club de Grand-Quevilly, l'US Quevilly et La Sottevillaise (gymnastique). Pour valider leur entrée dans la démarche éco-responsable, tous les responsables ont signé une charte. La Métropole a également distribué 2 500 gourdes (en plus des 1900 distribuées en 2014-2015) aux différents clubs lauréats. "Nous avons une obligation de résultats. Aujourd'hui, chaque entraînement, chaque compétition génère des déchets. Il faut diffuser ce message éco-responsable", a insisté le président de la Métropole Frédéric Sanchez. En plus des gourdes distribuées, la Métropole forme les éducateurs sportifs et assure un suivi tous les mois dans les clubs lauréats. Des diagnostics sont égalements réalisés auprès des clubs volontaires.

Le chemin est encore long. La Métropole Rouen Normandie compte 700 clubs et 70 000 licenciés. Autant de personnes à convaincre de la nécessité d'une démarche environnementale. Un nouvel appel à projets sera lancé en janvier 2016.