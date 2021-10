La fête de la gastronomie s'est invitée à Rouen

Les Chefs Normands Christophe Manduit, Arnaud Genty ainsi que les producteurs cidricoles Benoit Lemercier et Alain Cabouley soutenus par l’Etat et les Régions de Haute et de Basse-Normandie ont souhaité ensemble décliner la Fête Nationale de la Gastronomie en faisant la promotion de la richesse culturelle de la Normandie à travers l’art pictural et l’art culinaire et afficher l’identité normande à travers les trésors de la mer, les produits cidricoles, les spécialités laitières et autres gourmandises.

3 jours de création

Pendant 3 jours, les chefs normands étaient invités à créer des recettes inspirées des tableaux exposés valorisant à la fois leur talent culinaire et les produits normands.

Christophe Mauduit a choisi d’exprimer son talent devant la Nature Morte de hareng, œuvre de Jacob Foppen Van Es (1596-1666) avec du maquereau, vinaigre de cidre, échalotes, des feuilletés aux rillettes de choux avec son chutney. L’ensemble des produits sont locaux et naturels et offrent au palais des subtilités gustatives remarquables. "Ce sont toutes ces couleurs qui m’inspirent", confie Christophe Mauduit, celles de son environnement, d’un tableau de Maitre, celles de la palette de l’artiste, et tel un peintre, il exerce un subtil mélange d’aromates, condiments, viandes ou poissons pour obtenir des gouts inattendus aux couleurs savamment associées pour son dressage.

En accompagnement de tous ces mets, le syndicat de la promotion des cidres fermiers de Haute Normandie représenté par Marina Desvignes a rappelé la grande variété des cidres existants : le cidre fraicheur pour accompagner crabes, crustacés ou poissons, le cidre corsé s’associe avec les charcuteries, l’onctuosité de la crème et les viandes blanches, le cidre douceur en accompagnement de l’andouille, du camembert et du Neufchâtel, le cidre de glace sublime le foie gras et les desserts à base de fruits et enfin le cidre fruité égaye les apéritifs.

Les Beaux-Arts Culinaires démontrent la richesse, la créativité et l’audace de nos professionnels des cuisines et valorisent tous ces métiers d’exception.