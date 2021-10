Paris (AFP). Ligue des champions: gros morceau pour Lyon, retrouvailles pour Mourinho

Lyon, qui dispute son premier match de Ligue des Champions à domicile depuis 2012, aura fort à faire mardi face à Valence après ses débuts manqués à La Gantoise, tandis que José Mourinho fait son retour à Porto avec Chelsea. Tous les matches sont programmés à 20h45, heure française. . GrE - La vie sans Messi Barcelone (ESP) - Bayer Leverkusen (GER): que vaut le Barça sans son génie Lionel Messi ? Après un bon match nul à Rome, le tenant du titre reçoit le leader de son groupe, Leverkusen, pour un match important pour le classement final. Mais il devra faire sans son meneur argentin, victime samedi d'une rupture d'un ligament du genou et indisponible sept à huit semaines. Le club catalan a de la ressource sur le banc mais ses matches sont toujours plus compliqués sans Messi. BATE Borisov (BLR) - AS Rome (ITA): Rome va devoir se remettre de sa "victoire à la Pyrrhus". Son entraîneur Rudi Garcia avait le masque ce week-end, malgré la large victoire de son équipe contre Carpi. Car la Roma a perdu son buteur Edin Dzeko pour trois à quatre semaines, ainsi que Francesco Totti et Seydou Keita. Point positif pour le club: il se frotte mardi à la plus faible opposition de son groupe de Ligue des Champions, le BATE Borisov. . GrF - Arsenal déjà sous pression Bayern Munich (GER) - Dinamo Zagreb (CRO): mais qu'est-ce qui peut arrêter le Bayern ? Le club bavarois est déjà en tête de son groupe, il a déjà 4 longueurs d'avance sur Dortmund en Bundesliga, Thomas Müller a déjà inscrit un doublé contre l'Olympiakos et Robert Lewandowski a encore marqué ce week-end après son quintuplé de milieu de semaine. Le Dinamo Zagreb a certes défait Arsenal lors de la journée précédente mais il s'attaque cette fois à un morceau autrement plus consistant. Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE): acculé après un match. Défait à Zagreb à la surprise générale, Arsenal a déjà obligation de réagir pour ne pas se laisser distancer dans ce groupe appelé à être dominé par le Bayern. Face à l'Olympiakos, l'actuel 4e de Premier League n'aura déjà plus droit à l'erreur. . GrG - Derby mourinhesque FC Porto (POR) - Chelsea (ENG): "Mou" a entraîné les deux équipes et a même gagné la C1 avec les "Dragons" portugais. Jose Mourinho sera donc au centre de l'attention lors de ce match entre les deux favoris du groupe G, qui voit revenir le 'Special One' sur le terrain de ses premiers exploits. Dans les buts des Portugais, il retrouvera son meilleur ennemi du vestiaire du Real Madrid, Iker Casillas. Porto, déjà en quête de points après un premier résultat nul contre Kiev, espère gâcher les retrouvailles par une victoire. Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Dynamo Kiev (UKR): les deux sont vouées à l'élimination dans ce groupe, les deux espèrent créer la surprise ou, à défaut, assurer la troisième place et la qualification en Europa League. Le Maccabi Tel-Aviv et le Dynamo Kiev se rencontrent mardi avec des objectifs semblables: bien figurer et compter sur un faux pas des deux "gros". . GrH - Vrai test pour Lyon Lyon (FRA) - Valence CF (ESP): séduisant la saison dernière, Lyon n'affiche plus la même sérénité en ce début d'exercice et a perdu Nabil Fekir pour six mois. Les Lyonnais, pourtant versés dans un groupe très accessible, se sont même payé le luxe de rater leurs débuts en ne ramenant qu'un point de La Gantoise. Pourront-ils profiter de la forme médiocre affichée actuellement par Valence pour se relancer à domicile ? Pas sûr, si les critiques de Lacazette dans la presse, vis à vis d'Aulas et de Fournier, ont plombé l'ambiance Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - La Gantoise (BEL): tombeur de Valence lors de la première journée, le Zenit a l'occasion de confirmer ce bon résultat face à La Gantoise. Un succès lui permettrait de rester seul en tête de ce groupe ouvert et de faire la moitié du chemin en direction d'une qualification en huitièmes de finale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire