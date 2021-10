Paris (AFP). Affaire Bettencourt: la comptable Claire Thibout mise en examen pour faux témoignage

L'ancienne comptable de la milliardaire Liliane Bettencourt, Claire Thibout, a été de nouveau mise en examen jeudi pour faux témoignage aggravé, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier. Ses accusations avaient pesé dans l'enquête sur l'abus de faiblesse dont a été victime l'héritière de L'Oréal. Sept personnes ont été condamnées en première instance, dont l'artiste François-Marie Banier, le gestionnaire de fortune de la milliardaire, Patrice de Maistre, et l'avocat Pascal Wilhelm. Le procès en appel est prévu au printemps 2016. Claire Thibout avait déjà été mise en examen pour faux témoignages en novembre 2014 par le juge Roger Le Loire qui avait passé au crible ses dizaines d'heures d'auditions, pointant des contradictions de dates et de circonstances. Connues d'eux, ces contradictions n'avaient pas porté à conséquence aux yeux des juges bordelais en charge de l'enquête pour abus de faiblesse. Cette fois, selon une source proche du dossier, Roger Le Loire a assorti cette incrimination de faux témoignages d'un facteur aggravant, le fait d'avoir été effectué en contrepartie d'argent, à savoir un don et un prêt effectués par la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Meyers-Bettencourt L'avocat de Claire Thibout, Antoine Gillot, a jugé "incompréhensible et choquante" cette nouvelle mise en examen de sa cliente, "coupable de rien, sinon d'avoir témoigné pour dire la vérité". Cette mesure signifie que "le juge d'instruction soupçonne Claire Thibout, non seulement d'avoir menti, mais de l'avoir fait pour de l'argent". Evoquant une indemnité de 400.000 euros que Mme Meyers-Bettencourt a versée à sa cliente, il évoque un règlement consécutif au licenciement de sa cliente et rappelle que "les juges d'instruction de Bordeaux ont prononcé" à ce sujet "une ordonnance de non-lieu qui n'a pas été frappée d'appel". En ce qui concerne un prêt de 300.000 euros consenti par Mme Meyers-Bettencourt à Claire Thibout, "l'enquête qu'avait cru bon d'ouvrir le parquet de Bordeaux, a abouti à un classement sans suite", a ajouté l'avocat. "Même si son jugement a été frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux a sévèrement condamné MM. Banier et Maistre et consorts au terme d'une décision particulièrement motivée qui s'appuie pour une large part sur les témoignages des membres du personnel, et notamment celui de Claire Thibout", a-t-il encore rappelé. Outre Claire Thibout, Roger Le Loire a mis en examen pour faux témoignages plusieurs anciens employés de Liliane Bettencourt.

