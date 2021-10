Londres (AFP). Mondial de rugby: l'Angleterre tombe, l'Afrique du Sud se rassure

Tremblement de terre à Twickenham ! Les Gallois ont infligé un terrible camouflet au pays hôte de la Coupe du monde en battant l'Angleterre (28-25) alors que l'Afrique du Sud s'est rassurée en décrochant un point de bonus aux dépens des Samoa (46-6). En début de journée, l'Italie a tremblé avant de battre le Canada (23-18). Quel coup de tonnerre L'Angleterre battue à domicile (28-25) par le pays de Galles qui accomplit un grand pas vers les quarts de finale alors que les Anglais sont désormais dans l'obligation de battre l'Australie (le 3 octobre) pour espérer voir les quarts de finale. Une nouvelle défaite précipiterait l'élimination prématurée du pays organisateur. La semaine qui s'ouvre s'annonce sous haute tension au sein du XV de la Rose. Et quelle victoire pour les Gallois, qui eux aussi affronteront les Australiens (10 octobre) avec pour enjeu la première place de la "poule de la mort" (A) mais aborderont les prochaines échéances sans de nombreux joueurs. Déjà privés de l'arrière Leigh Halfpenny et du demi demi de mêlée Rhys Webb, contraints de renoncer au Mondial, ils ont perdu en cours de match le centre Scott Williams (genou), l'ailier Hallam Amos (épaule) et l'arrière Liam Williams, qui pourraient bien rater la fin de la Coupe du monde. Les Sud-Africains ont eux fini le match au grand complet Six essais des ailiers JP Pietersen (3) et Bryan Habana, du troisième ligne Schalk Burger, du talonneur remplaçant Schalk Brits et une performance collective convaincante: face aux Samoa, les Springboks ont (en partie) effacé leur contre-performance face au Japon. L'affront sera définitivement lavé et la qualification certaine en cas de succès lors des deux derniers matches face à l'Ecosse, le 3 octobre, puis contre les USA, quatre jours plus tard. -Les Samoa visent l'Ecosse- Fraccassés et concassés par les Sud-Africains, les Samoans, qui avaient remporté leur premier match face aux Etats-Unis semblent, eux, en mesure de battre le Japon le 3 octobre. Ils devraient ensuite disputer un "vrai-faux 8e de finale" le 10 octobre face à l'Ecosse. Pour décrocher leur premier succès du Mondial, les Boks, double champions du monde (1995, 2007) se sont d'abord recentrés sur un jeu basique, articulé autour de la puissance de leur pack, du pilonnage, et de l'occupation du camp adverse. Une fois leur succès assuré, ils ont donné davantage d'ampleur à leur rugby, imposant de nombreuses séquences longues aux Samoans, dominés dans le combat féroce imposé par les Boks. Les Italiens se sont, eux, offert une belle frayeur face au Canada, finalement battu (23-18). La Squadra a sauvé l'essentiel: elle est toujours en course pour accéder aux quarts de finale et affrontera l'Irlande, le 4 octobre, dans un match décisif pour la qualification. Les Italiens sont également quasiment assurés de terminer au pire à la 3e place de la poule D et donc de décrocher leur billet pour l'édition 2019 de la Coupe du monde! Classement des réalisateurs et des marqueurs d?essais à l?issue des matches de la Coupe du monde de rugby disputés samedi: Points marqués: 1. Ayumu Goromaru (JPN) 29 points 2. Owen Farrell (ENG) 27 3. Federico Nicolás Sanchez (ARG) 26

