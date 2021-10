Beyrouth (AFP). Le Hezbollah confirme une trêve dans trois localités syriennes

Le chef du Hezbollah chiite libanais Hassan Nasrallah a confirmé vendredi la conclusion d'une trêve de six mois dans trois localités de Syrie, la ville rebelle de Zabadani, proche du Liban, et deux villages chiites du nord-ouest syrien, conclue sous l'égide de l'ONU et grâce à une médiation iranienne. La trêve comprend "l'évacuation des combattants et des blessés de la ville de Zabadani vers la province d'Idleb () en échange de l'évacuation de 10.000 civils des villages de Foua et Kafraya () vers des zones contrôlées par le régime syrien", a indiqué Hassan Nasrallah lors d'une interview à Al-Manar, la chaîne du mouvement chiite libanais.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire