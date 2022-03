Le Caire (AFP). Le président français François Hollande en visite d'Etat en Egypte

M. Hollande a atterri au Caire en milieu d'après-midi en provenance du Liban, première étape d'une tournée au Moyen-Orient devant aussi le conduire en Jordanie après deux jours d'une visite d'Etat en Egypte, a constaté une journaliste de l'AFP à l'aéroport. Il a été accueilli par M. Sissi qui l'a embrassé à la descente d'avion.

Les deux hommes doivent s'entretenir notamment de la question israélo-palestinienne, de la guerre en Syrie, de la tension en Libye et de la lutte contre l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), selon la présidence française.

M. Hollande est accompagné d'une trentaine de chefs de grands groupes français mais aussi de petites et moyennes entreprises (PME), qui doivent prendre part à un "forum d'affaires" franco-égyptien et assister à la signature de divers "accord sectoriels", notamment dans les domaines des transports urbains, de l'énergie renouvelable et de la formation professionnelle, selon la présidence française.

La question des droits de l'Homme devrait également affleurer durant cette visite. La France a très tôt manifesté son soutien et conclu d'importants contrats d'armement après la destitution en 2013 par M. Sissi, alors chef de l'armée, du président islamiste élu Mohamed Morsi. Le pouvoir réprime depuis très violemment toute forme d'opposition.

Avant le voyage, la Fédération internationale des Droits de l'Homme (FIDH), Amnesty international et Human Rights Watch (HRW) notamment ont dénoncé le "silence assourdissant" de la France sur la "gravité de la répression contre la société civile, au prix d'une augmentation vertigineuse de la pratique de la torture, des incarcérations abusives, des disparitions forcées et des violences (...) sans précédent dans l'histoire récente de l'Egypte".

L?entourage de M. Hollande a assuré que le président entendait sur ces sujets porter des "messages" de façon "discrète et efficace" au Caire.