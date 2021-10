Londres (AFP). Mondial de rugby: le Néo-Zélandais Kaino remplace Messam contre la Namibie

Le troisième ligne Jerome Kaino remplace Liam Messam, victime d'une contracture à un mollet, dans le XV de départ de Nouvelle-Zélande opposé à la Namibie jeudi (19h00 GMT) pour leur deuxième match du Mondial, selon la feuille de match. Messam a dû déclarer forfait en raison d'une "contracture à un mollet", ont indiqué les All Blacks, précisant que Kaino s'était rétabli plus vite que prévu de la blessure qui l'avait obligé à céder sa place prématurément contre l'Argentine dimanche (26-16). Le banc des champions du monde en titre est lui inchangé. Le XV de départ des All Blacks: Slade - Milner-Skudder, Fekitoa, S.B. Williams, Savea - (o) Barrett - (o) Perenara - Cane (cap.), Vito, Kaino - Whitelock, Romano - Faumuina, Taylor, B. Franks. Remplaçants: Mealamu, Crockett, Woodcock, Read, McCaw, Kerr-Barlow, Nonu, B. Smith

