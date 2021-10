Le CURIB, nouveau bijou de la recherche en biologie à Mont-Saint-Aignan

Il s'agit du nouveau Centre de recherche et d'innovation en biologie (CURIB) Marianne Grunberg-Manago, inauguré jeudi 24 septembre sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Un bijou de 11 000m2 à 42,8 millions d'euros, dont 28,5 sont financés par la Région et 14 par l'Europe.

Optimiser la recherche

Ce centre, qui réunit trois unités ainsi que deux plate-forme de recherche jusque-là disséminés sur le campus, répond à un enjeu collaboratif et économique. Le Dr Hubert Vaudry, à l'origine de ce projet il y a quelques années, développe : "Il va permettre le regroupement de ces équipes donc une synergie et une mutualisation des moyens lourds parce que l'on sait que les équipements sont devenus de plus en plus performants, leur coût est très important. Ils ont une durée vie relativement courte donc il faut qu'ils soient utilisés 7j/7 et 24h/24 avec des ingénieurs qui sont dédiés à ces équipements là."

Pour obtenir des débouchés concrets, le CURIB pourrait effectuer des recherches en partenariat avec les industries locales. Un pari sur l'avenir que Nicolas Mayer-Rossignol espère réussi : "Le CURIB va contribuer au rayonnement et à l'attractivité de la recherche et de l'enseignement supérieur normands."