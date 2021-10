Washington (AFP). Le pape François commence son discours historique au Congrès

Le pape François a commencé son discours historique devant le Congrès américain jeudi peu après 10H00 (14H00GMT) à Washington, au lendemain de sa visite au président Barack Obama à la Maison Blanche. C'est la toute première fois qu'un pape s'adresse aux deux chambres réunies du Congrès. Il doit évoquer dans son allocution de grands sujets de société comme l'immigration, la peine de mort ou le capitalisme. François, 78 ans, a été accueilli par le "Speaker" de la Chambre des représentants, John Boehner, qui est catholique: "Votre Sainteté, bienvenue", lui a-t-il dit. A l'issue de son allocution, le pape saluera une foule de plus de 50.000 personnes au balcon du Capitole, situé au bout du National Mall, la grande esplanade historique au centre de Washington. La foule rassemblée au pied du bâtiment depuis l'aube, qui a suivi l'arrivée du Souverain pontife sur des écrans géants, a vivement applaudi en le voyant entrer dans Capitole. "Il donne de l'énergie aux gens, il a beaucoup d'humilité et il sert de modèle à tous les gens", a dit Nick Redmond, venu pour tenter de voir le pape saluer au balcon. François doit ensuite quitter la capitale fédérale pour se diriger vers New York, où il est attendu jeudi après-midi. Il quittera les Etats-Unis dimanche.

