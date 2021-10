Washington (AFP). Après la Maison Blanche, le pape François attendu au Congrès américain

Au lendemain de sa rencontre avec Barack Obama, le pape François était attendu jeudi au Congrès américain, où il est admiré malgré des divergences importantes avec la majorité républicaine sur le climat, l'immigration ou le capitalisme. Les Etats-Unis vivent à l'heure du pape depuis son arrivée à Washington mardi. Pour son discours au Congrès, le premier d'un pape, plus de 500 représentants et sénateurs se presseront dans l'hémicycle de la Chambre des représentants avec des juges de la Cour suprême et des membres de l'exécutif dont le vice-président, Joe Biden. L'honneur est habituellement réservé aux dirigeants étrangers amis, comme l'Israélien Benjamin Netanyahu, l'Afghan Ashraf Ghani et le Japonais Shinzo Abe cette année. Le pape fera son entrée dans la Chambre peu après 14H00 GMT, son discours en anglais devant durer environ 40 minutes. Il saluera ensuite depuis un balcon une foule attendue de 50.000 personnes munies de billets et rassemblées au pied de la colline du Capitole, dernière occasion d'apercevoir le souverain pontife dans la capitale américaine, après sa parade en papamobile mercredi. Au cours de celle-ci François a embrassé plusieurs enfants, dont une petite fille qui lui a remis une lettre pour lui demander de pousser Barack Obama et le Congrès à agir pour les immigrés sans-papiers aux Etats-Unis. Seuls 30% des parlementaires américains sont catholiques, mais neuf sur dix sont chrétiens, et le pape est une personnalité admirée tant par les républicains que les démocrates. Au Congrès, les journées commencent immanquablement par une prière, et l'inscription "In God we trust" ("En Dieu nous croyons") est gravée au-dessus du siège du Speaker. Chaque parti trouve dans les positions du souverain pontife une validation idéologique. Les démocrates applaudissent les exhortations du pape à agir contre le réchauffement climatique et à tendre la main aux immigrés, alors que les Etats-Unis débattent du sort des millions de clandestins venus du Mexique et d'Amérique centrale. Ils avaient salué son encyclique sur l'environnement "Loué sois-tu", en juin, aussi parce que le souverain pontife y dénonçait le "marché divinisé" et la soumission au pouvoir financier. Les conservateurs, de leur côté, répondent avortement et mariage, deux sujets de société où ils sont alignés avec l'Eglise catholique, alors que le mariage homosexuel a été légalisé dans tous les Etats-Unis par la Cour suprême en juin, et que le droit à l'avortement est petit à petit remis en cause. - 'C'est le pape!' - "Sur les questions morales, il parle avec une autorité incroyable et il a été très cohérent sur la valeur sacrée de la vie, l'importance du mariage, la famille", a estimé le sénateur républicain Marco Rubio, candidat aux primaires présidentielles. Mais "sur l'économie, le pape est une personne" comme une autre. Sur le capitalisme, les républicains corrigent ainsi poliment le pape: "La libre-entreprise est la plus grande force anti-pauvreté jamais vue dans le monde", martèle le sénateur John Thune. Conscient des profondes divisions politiques américaines, le pape pourrait évoquer certains sujets explicitement, et d'autres implicitement: il a déjà prévenu dans l'avion qui l'emmenait de Cuba aux Etats-Unis qu'il ne parlerait pas concrètement de l'embargo américain contre Cuba, que les républicains du Congrès refusent obstinément de lever. Pour les élus, le respect et la discrétion semblent devoir primer durant le discours, même si certains devraient difficilement résister à la tentation de la standing ovation, un rituel. "Il a des positions qui sont un peu controversées, mais c'est le pape!", a résumé John Boehner, le président républicain et catholique de la Chambre, à l'initiative de l'invitation. Le souverain pontife a été reçu mercredi à la Maison Blanche par Barack Obama, avec qui il a affiché sa proximité sur les grands défis mondiaux: guerres, crises migratoires et réchauffement climatique. Jorge Mario Bergoglio a ensuite dénoncé devant les évêques américains les "crimes" de pédophilie, puis s'est rendu dans une basilique pour canoniser, lors d'une messe en espagnol, le controversé évangélisateur espagnol franciscain de la Californie à la fin du 18e siècle, Junipero Serra. Le pape doit partir jeudi après-midi à New York, où il s'adressera vendredi à l'Assemblée générale des Nations unies et présidera une cérémonie oecuménique sur le site du World Trade Center. Puis il passera samedi et dimanche à Philadelphie, pour une rencontre mondiale des familles catholiques, en présence d'un million et demi de personnes. Il quittera les Etats-Unis dimanche.

