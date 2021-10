Washington (AFP). Le pape appelle à la vigilance contre tout fondamentalisme devant le Congrès

Le pape François a appelé jeudi à la vigilance contre "tout type de fondamentalisme", religieux ou non, tout en assurant que la lutte contre les extrémismes ne devait pas se faire au détriment des libertés individuelles. "Nous devons faire spécialement attention à tout type de fondamentalisme, qu'il soit religieux ou de n'importe quel autre genre", a déclaré le pape devant le Congrès américain, tout en ajoutant: "Un équilibre délicat est nécessaire pour combattre la violence perpétrée au nom d'une religion, d'une idéologie () tout en sauvegardant () les libertés individuelles". C'est la toute première fois qu'un pape s'adresse aux deux chambres réunies du Congrès américain. Il doit évoquer dans son allocution de grands sujets de société comme l'immigration, la peine de mort, le capitalisme, la famille ou le changement climatique. A l'issue de son allocution, le pape saluera la foule au balcon du Capitole, situé au bout du National Mall, la grande esplanade historique au centre de Washington. Plus de 50.000 personnes sont attendues, dont beaucoup sont arrivées bien avant l'aube. En attendant de voir le pape les saluer au balcon, la foule suit le discours du Souverain pontife sur des écrans géants. "Il donne de l'énergie aux gens, il a beaucoup d'humilité et il sert de modèle à tous les gens", a dit Nick Redmond, venu pour tenter de voir le pape.

