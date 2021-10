Washington (AFP). Le rêve de Martin Luther King continue de nous inspirer tous dit le pape

Le pape François a affirmé jeudi que le rêve de Martin Luther King, de l'égalité des droits civiques et politique pour les Noirs américains, "continue de nous inspirer tous", lors d'un discours historique devant le Congrès à Washington. "Je suis heureux que l'Amérique continue d'être, pour beaucoup, un pays de rêves. Des rêves qui conduisent à l'action, à la participation, à l'engagement. Des rêves qui réveillent ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai dans la vie d'un peuple", a déclaré le pape, alors que l'Amérique fête les 50 ans de la marche de Selma menée par le pasteur protestant pour exiger l'égalité des droits pour les Noirs.

