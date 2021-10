MINA (Arabie saoudite) (AFP). Bousculade près de La Mecque: le bilan monte à 220 morts, 450 blessés

Au moins 220 personnes ont trouvé la mort et 450 autres ont été blessées dans une bousculade de pèlerins jeudi à Mina, près de la Mecque, selon un nouveau bilan des services de la Défense civile saoudienne. Des opérations de secours sont en cours, "le nombre de morts a atteint 220 et celui des blessés 450", ont indiqué ces services. Ils avaient fait auparavant état de 150 morts et 400 blessés, après un premier bilan de 100 morts et de 390 blessés. Selon la Défense civile, six de ses équipes s'emploient sur le terrain à porter les premiers soins aux blessés et à diriger le flot de pèlerins vers des "routes alternatives". Aucune explication n'a été fournie pour le moment sur les raisons de cette bousculade sur le site de Mina où d'importants travaux d'infrastructure ont été réalisés ces dernières années pour faciliter le mouvement des pèlerins. Déjà en janvier 2006, 364 pèlerins avaient péri dans une bousculade sur les mêmes lieux. Au premier jour de la fête de l'Adha, les pèlerins, près de deux millions de personnes selon des statistiques publiées mercredi soir, ont commencé jeudi le rituel de lapidation de Satan, dans la vallée de Mina, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Ce rituel consiste à jeter sept pierres le premier jour de l'Aïd al-Adha sur une grande stèle représentant Satan, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur les trois stèles (grande, moyenne, petite). Avant le début du pèlerinage ou hajj à la Mecque, une grue s'est effondrée à la Grande mosquée le 11 septembre tuant plus de 109 personnes et blessant plus de 400 autres.

