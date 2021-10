Manuel Goncalves, un chef bio friendly au collège d'Isneauville

Manuel Goncalves n'a pas grandi dans un milieu bio friendly. La malbouffe est encore un concept vague. Pourtant, quelques décennies plus tard, Manuel est devenu l'un des chantres de cette gastronomie saine et locale. Mieux, il la promeut dans le cadre de la restauration scolaire, au collège Lucie Aubrac d'Isneauville.

Du bio chaque semaine

Le déclic a eu lieu il y a quelques années : "J'ai vu un documentaire sur des poulets élevés sans voir le jour !" Un changement de mentalité qu'il concrétise en 2007, à son arrivée comme responsable de la restauration dans le collège Lucie Aubrac, tout juste inauguré : "J'ai rencontré Valentine Hébert qui développait son projet Les Fermes d'Ici, qui réunissait des producteurs locaux pour centraliser les commandes des particuliers. On a été le premier collège a lui passer commande."

L'établissement est allé plus loin en étant le premier actif sur la nouvelle plateforme du Département, Agrilocal 76, lancée début 2015 et qui met en relation acheteurs et producteurs : "Nous passons des commandes toutes les semaines." Au final, Manuel dit servir "au moins une fois" un repas bio - légumes, viandes, fromages - par semaine aux 560 demi-pensionnaires. Le tout en devant rester dans un budget de 1,80€ par repas. Le jeu en vaut la chandelle : "Les enfants ne font pas forcément la différence mais leurs parents sont heureux, les profs qui mangent ici aussi. Certains viennent même d'autres collèges pour déjeuner. Et pour les cuisiniers, cela change aussi de manger de bons légumes à midi !"