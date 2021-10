New York (AFP). Le Moulin Rouge de Paris et son French Cancan débarquent à New York

La célèbre troupe française du Moulin Rouge est arrivée lundi soir à New York, où elle va se produire pour la première fois de son histoire. En tenue de voyage et valises rouges estampillées au nom du cabaret parisien, 16 danseuses et un danseur sont arrivés dans la ville qui ne dort jamais, pour une visite d'une semaine. La troupe présentera samedi et dimanche prochains en plein air à Times Square "un goût de Moulin Rouge", concentré de leur célèbre numéro de French Cancan, immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, ainsi qu'un défilé de costumes de scène très glamour, tout en plumes, strass et paillettes. Pour l'occasion, 1,5 tonne de costumes ont fait le voyage jusqu'à New York. Les danseuses ont aussi notamment prévu une visite mercredi à la Statue de la Liberté. C'est la première fois en 126 ans d'existence que la troupe parisienne se produit à New York. - Première fois à New York - "C'est très excitant, c'est la première fois que le Moulin Rouge vient à New York. Il vient promouvoir la culture française, l'excellence du cabaret français et l'excellence du Moulin Rouge", a confié à l'une de ses danseuses, Mathilde Tutiaux, à l'AFP après leur arrivée. "Je pense que les Américains vont être très heureux d'avoir la chance de découvrir un petit +sneak peak+ du spectacle qui se joue tous les soirs à Paris", a-t-elle ajouté. "Je suis sûre qu'ils vont adorer le spectacle". La troupe va participer à l'événement "Best of France", qui célébrera le week-end prochain sur Times Square "l'excellence" française en matière de gastronomie, culture, mode et industrie notamment. Quelque 150 exposants et des milliers de visiteurs y sont attendus. Détenteur de plusieurs records du monde de French Cancan homologués par le livre Guinness des records, le Moulin Rouge, fondé en 1889, et ses "Doriss girls et boys" ne se sont produits que deux fois aux Etats-Unis, notamment à Los Angeles en 2011. Le Moulin Rouge, qui accueille chaque année quelque 600.000 spectateurs, détient depuis 2010 les records mondiaux du plus grand nombre de levers de jambes (720 en 30 secondes, réalisés par 30 danseuses sur un seul rang) et du plus grand nombre de grands écarts de French Cancan à la suite: 30 danseuses de la troupe en ont enchaîné 62 en 30 secondes. Apparu à Londres à la fin du XIXe siècle, le French Cancan a ensuite été exporté dans d'autres pays mais surtout en France, où il reste associé dans l'imaginaire collectif à Paris et son esprit canaille.

