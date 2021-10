Un navire de plaisance coule au large de Villervile : les deux occupants sont saufs

un navire de plaisance de 11 mètres battant pavillon belge, a sombré ce dimanche matin, au large de Villerville, en sortie du chenal d'accès de Rouen.

Les deux passagers ont eu le temps de prévenir les secours un peu apèrs 8h, avant d'embarquer sur leur annexe de survie, avant d'être récupérés par un autre navire de plaisance qui naviguait sur zone.

Une vedette de la SNSM de Honfleur a été au contact des deux naufragés afin de s'assurer qu’ils étaient en bonne santé et leur apporter également des vêtements chaud avant de récupérer l'annexe et examiner les lieux du naufrage afin de vérifier qu'il n'y ait pas de débris en surface et de danger pour les autres navigateurs.