New York (AFP). Fashion Week: Marc Jacobs offre à la Fashion Week un dernier frisson en cinémascope

Le facétieux Marc Jacobs a tiré le rideau de la Fashion Week avec panache jeudi soir, plantant son chapiteau dans un cinéma pour faire défiler ses mannequins sur tapis rouge à la façon de stars hollywoodiennes, parées de mille couleurs. Le New-Yorkais d'origine avait choisi le Ziegfeld Theater, l'un des derniers cinémas à salle unique de la ville, qui affichait, à l'extérieur: "One night Only, Marc Jacobs, #MarcJacobsPremiere" (Un soir seulement). Dans une atmosphère inspirée de l'après-guerre, un big band jouait à l'intérieur du cinéma, où l'on distribuait des programmes. Les mannequins arrivaient alors, marchant sur un tapis rouge devant la salle et s'arrêtant devant un fond blanc comme lors des soirs de première, tandis que des badauds s'étaient agglutinés le long de barrières. L'homme qui a transformé Louis Vuitton s'est livré, cette saison, à un numéro d'équilibriste, en mélangeant avec hardiesse les matières, les coupes et surtout les couleurs. Aux limites de la dissonance, Marc Jacobs a mélangé des carreaux, des fleurs, des rayures, sans jamais se perdre. Des pantalons amples aux robes fendues jusqu'en haut de la cuisse, il a aussi marié la tenue de soirée avec le sportswear, avec la même facilité. Quelques heures plus tôt, il avait été précédé par deux grands noms de la mode américaine qui, comme lui, peuvent se présenter par leur seul prénom et être reconnus dans le monde entier. JOIE DE VIVRE CHEZ RALPH LAUREN Les actrices Julianne Moore et Jessica Chastain, l'acteur Alec Baldwin et sa femme Hilaria étaient assis au premier rang du défilé Ralph Lauren, toujours très applaudi. Le show a été retransmis en direct sur grand écran à Piccadilly Circus à Londres, grâce à l'application Periscope. "Ma collection pour le printemps 2016 est l'expression moderne de l'esprit glamour de la Riviera française", a expliqué le styliste milliardaire de 75 ans sur Twitter. Le fond sonore du défilé était d'ailleurs fait de chansons françaises, dont l'une célébrait "l'eau et la lumière, Venise, Monaco ou Honfleur". "Joie de vivre", a-t-il ajouté, évoquant "l'insouciance cool et le style discret des femmes qui m'inspirent". Parfaite pour le bord de mer chic, la silhouette Ralph Lauren printemps-été 2016 aime le blanc sur blanc, le marine et le blanc; l'élégance rayée d'un petit body bleu et blanc accompagne une longue jupe dansante ou un vaste pantalon de soie blanche à taille haute, resserré aux chevilles; une longue jupe en organza ivoire rebrodée adoucit une chemise rayée à la coupe masculine portée avec large ceinture. Une élégante paire d'espadrilles à semelle compensée complète le tout. Quelques pièces jouent les imprimés très colorés, et pour le soir, les robes s'allongent avec de jolis volants fluides et romantiques, ou en fines rayures bleues et blanches, d'un coton qui semble droit sorti du vestiaire masculin. SENSUALITÉ ET DÉCONSTRUCTION POUR CALVIN KLEIN Le défilé Calvin Klein explorait, lui, "la sensualité moderne à travers une déconstruction intime et des proportions fluides", avec force soies et satins aux aspects lingerie. L'une des mannequins vedette du moment, Kendall Jenner, demi-s?ur de Kim Kardashian, assistait au défilé au premier rang, dans une robe rouge et noire effrangée minimaliste.

