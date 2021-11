New York (AFP). La Fashion Week de New York en dix tendances

1/ "Fast Fashion" : c'est le sujet incontournable cette semaine à New York. Jusqu'à présent, les défilés présentaient les collections six mois avant leur vente en magasin. Mais, à l'heure d'Instagram et des réseaux sociaux, les clients veulent tout, tout de suite. Plusieurs créateurs, dont Rebecca Minkoff, Tory Burch, Diane von Furstenberg et Michael Kors ont annoncé la mise en vente immédiate de certaines pièces de leur collection dès la fin de leur défilé. Tommy Hilfiger et Tom Ford feront de même en septembre. D'autres refusent l'idée, comme Jason Wu pour lequel luxe et vitesse sont incompatibles, ou Zac Posen qui souligne que le nombre de vêtements jetés a triplé ces dernières années, créant un problème de pollution. 2/ Fourrures multicolores : en gros cols jaune, marine, rouge, bleu, ou vert chez Jason Wu, en grand manteau multicolore chez Vera Wang, en rouge vermillon chez Thomas Wylde, étole mauve chez Sophie Theallet, veste vert pomme chez Michael Kors, en blouson rose vif chez J.Crew, en étonnante robe tonneau chez Vera Wang et sublimes d'élégance chez Prabal Gurung. Des vraies, et beaucoup de fausses. 3/ Long, long, long : les jupes plissées touchent le sol chez Vera Wang, tout comme les pantalons ultra larges de Rosie Assoulin et ceux tout aussi amples de Diane von Furstenberg ou Tibi. Les pantalons homme cassent aussi aux chevilles chez Lacoste. Du long, aussi, chez Zac Posen, Vivienne Tam, et très long et ample chez DKNY. Mais Alexander Wang, mini-jupe rebelle, et Coach restent résolument en dessus du genou. 4/ Le corset est en forme : long sportif chez Rihanna, élégant en bandeau asymétrique chez Victoria Beckham, à peine agrafé sur une robe chez Brock, en armure sur une chemise blanche chez Vera Wang, paysan porté sur une chemise chez Tome, suggéré chez Reem Acra et déjanté importable chez Chromat. 5/ Un bon point pour la diversité : grâce à Kanye West, Rihanna, Sophie Theallet et Zac Posen. Le Malien Lamine Kouyaté n'a lui fait défiler que des mannequins noires. "J'ai toujours eu de la diversité dans mes défilés", explique Zac Posen à l'AFP. "Si on regarde cette planète, c'est des gens de toutes les couleurs, de toutes les races et c'est ce que je veux montrer", dit Sophie Theallet. 6/ Velours : dévoré chez Sophie Theallet, présent chez Assoulin, chez Lacoste pour les pantalons homme, chez Tory Burch, Naeem Khan et Jason Wu notamment. En anorak chez Opening Ceremony. 7/ Joyeux mélanges : patchwork, écossais, rayures et mélanges de petits imprimés. Ecossais chez Jason Wu, Victoria Beckham, Suno, Coach, Brook brothers, Michael Kors, Carolina Herrera, Hervé Léger, DKNY, Marissa Webb. Patchworks chez Tory Burch, Altuzarra ou Coach. Mélange d'imprimés chez Boss, Altuzarra, Cynthia Rowley, rayures chez Tommy Hilfiger, Christian Siriano, Victoria Beckham, Tory Burch, BCBG, Altuzarra. Thom Browne mélange lui les vêtements anciens pour en faire de nouveaux. 8/ Couleurs : le noir et le blanc restent des valeurs sûres. Le rose, soutenu, est en forme pour l'automne-hiver 2016 (Lacoste, Altuzarra, Boss, DvF, Oscar de la Renta, Public School) ainsi que les tons de rouille (Tory Burch, DvF, Phillip Lim, Baja East), le violet profond (Carolina Herrera, Ohne Titel, Karen Walker). Egalement beaucoup de marine, chez Tommy Hilfiger notamment, et des lamés dorés ou autres tissus argentés chez de nombreux créateurs. 9/ Sportswear et modulables : on dézippe des manteaux longs qui deviennent manteaux courts chez Lacoste, Tory Burch assortit pantalon de jogging, mocassins et blouson shearling. 10/ Le look est à l'individualité, chaque mannequin ou presque a une coiffure différente chez Alexander Wang, les coiffures crêpées ont la cote chez Naeem Khan et Jeremy Scott, la raie au milieu cheveux lâchés reste une tendance. Avec aussi quelques sculptures capillaires étonnantes chez Gypsy Sport ou Hood by Air.

