Objet suspect sur les rails : Vigipirate déclenché sur la ligne Caen-Cherbourg

Le trafic SNCF entre Cherbourg et Caen a été très perturbé ce matin. Un objet suspect, semblable à une bouteille de gaz, a en effet été repéré sur les voies de chemin de fer, à hauteur de Sainte-Mère-Eglise.

Dans la matinée, le site d'info-trafic de la SNCF indiquait "à partir de 9h10, l'application du plan Vigipirate entre Lison et Cherbourg entraîne l'interruption totale de la circulation entre ces deux gares. Les services spécialisés sont en cours d'intervention."

Démineurs et gendarmes se sont rendus sur place. Le Procureur de la République de Cherbourg a également fait le déplacement. En fin de matinée, il a été confirmé que l'obstacle sur les voies était un objet factice, et non pas une bombonne.



Greenpeace dément son implication

Est-ce une coïncidence ? C'est aussi ce mercredi qu'un train chargé de déchets nucléaires a parcouru la Normandie dans la matinée, depuis Valognes, direction la Suisse. L'ONG anti-nuclaire Greenpeace a immédiatement tenu à préciser que "cet acte n'a aucun lien ni de près ni de loin avec l'organisation Greenpeace". L'ONG assure qu'elle agit à visage découvert et toujours dans la non-violence et rappelle qu'elle ne s'oppose pas au retour de ces déchets dans leur pays d'origine.

Cette découverte a en tout cas perturbé fortement le trafic sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Les passagers de deux TER ont dû être pris en charge par autocar depuis Lison, et ceux d'un train intercité ont été arrêtés en gare de Caen, avant de rejoindre Lison en TER et également d'être acheminés en car vers Cherbourg. Le trafic devrait reprendre normalement dans l'après midi.