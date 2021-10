Lyon (AFP). Neuf départements du Centre-est en vigilance orange vent et pluie-inondation

Neuf départements du centre-est de la France ont été placés en vigilance orange en raison d'un épisode de vent violent et de pluie-inondation de 24 heures attendus mercredi matin, annonce Météo France. Les départements concernés sont l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire et l'Ardèche où des "pluies faibles" étaient déjà observées mardi en fin d'après-midi. Selon Météo France, ce sera à la fois un "épisode de vent du sud très fort, avec des rafales localement violentes" et "un épisode cévenol" mais "de moindre importance que le week-end précédent". Il doit débuter mercredi à 06H00 et se terminer jeudi à la même heure. Mercredi, "la perturbation donnera des vents très marqués et pluies temporairement orageuses, avec d'abord un renforcement du vent de secteur sud très marqué à l'avant de cette perturbation, tant sur les crêtes pyrénéennes, sur le Massif Central, que sur l'axe vallée du Rhône/vallée de la Saône, avec des valeurs pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h", précise l'institut de météorologie. Sur le relief des Cévennes, des pluies continues débuteront ce mardi soir et se poursuivront "jusqu'à la fin de nuit de mercredi à jeudi" avec des cumuls attendus "de l'ordre de 200 à 300 mm d'eau". Météo France conseille notamment de limiter les déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers, de ne pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent. Samedi, onze départements ont été concernés par une vigilance orange orage-pluie inondation dans le centre est et le sud-est du pays. L'épisode météorologique, qui n'a fait aucune victime, a plongé la petite ville de Lodève (Hérault) sous les eaux et provoqué d'énormes dégâts sur l'autoroute reliant Montpellier à Clermont-Ferrand.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire