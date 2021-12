Lyon (AFP). Le Centre-Est de la France souffrira encore de la chaleur jusqu'à mercredi

Après six jours de chaleur exceptionnelle, la canicule va encore maintenir son étau sur 16 départements du Centre-Est jusqu'à mercredi, mais la ministre de la Santé Marisol Touraine a jugé la situation "sous contrôle" lors d'un déplacement à Lyon, au coeur de la zone la plus touchée en France. "Il y a une activité soutenue (des services d'urgence) dans la région Rhône-Alpes, à Lyon en particulier. Ailleurs en France, nous avons eu et nous avons encore une augmentation du nombre d'appels au Samu, mais pas de suractivité particulière, pas de tension particulière dans les établissements hospitaliers", a relevé lundi la ministre lors d'un déplacement l'hôpital Édouard-Herriot à Lyon. Les services de secours et les urgences ont été mis à rude épreuve avec "une augmentation très significative des appels au 15, avec environ 50% d'appels en plus dans la région" lyonnaise, a relevé la ministre. Chez les pompiers, "il y a 20% de sorties en plus", a encore détaillé Marisol Touraine. François Braun, président du Samu-Urgences de France, a lui aussi signalé "une très forte augmentation du nombre d'appels au Samu" et "un nombre de cas non négligeable de pathologies très graves chez des personnes âgées, avec des hyperthermies majeures qui nécessitent des hospitalisations en réanimation". - "Situation sous contrôle" - Mais, a rassuré la ministre, "nous n'avons pas aujourd'hui de difficultés de prise en charge. Dans le service d'urgences, il n'y a pas de brancards dans les couloirs, pas de personnes dont on ne sait pas où les envoyer la situation est sous contrôle." En Alsace, même si la région n'est plus sous le coup d'une alerte canicule, les services ont "été très sollicités, tant les Samu, en amont de la prise en charge, que les services d'urgence eux-mêmes", a relaté à l'AFP le directeur général de l'ARS Alsace, Laurent Habert. L'afflux a eu comme conséquence "des temps d'attente rallongés dans les services d'urgence et des difficultés parfois à joindre les Centre 15". Parmi les dispositions prises pour faire face, certains établissements ont décidé de "rouvrir des lits qui étaient fermés ou faire sortir plus tôt que prévu certains patients pour avoir des lits d'aval", a souligné M. Habert. Prenant acte de la normalisation progressive de la situation, l'alerte canicule a été levée en fin d'après-midi en Ile-de-France. A Lyon, le thermomètre tutoyait les 34 degrés ce lundi et devrait grimper mardi jusqu'à 38 degrés, alors que la chaleur sévit non stop dans la région depuis une semaine. Météo-France a maintenu la vigilance orange canicule sur 16 départements jusqu'à mercredi matin. Les grandes chaleurs vont persister en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Corrèze, Saône-et-Loire, dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, selon Météo France. Les pics de chaleurs ont atteint 37/38°C sur le Tarn et le Tarn-et-Garonne ce lundi, a encore relevé l'organisme météorologique. - Pollution et sécheresse - La canicule engendre aussi une pollution à l'ozone, surtout en Rhône-Alpes. Les autorités ont maintenu lundi le seuil d'alerte à l'ozone dans le bassin grenoblois, et le seuil d'information (moins préoccupant) dans le bassin lyonnais, le nord-Isère, en vallée du Rhône et dans les zone urbaines des Pays de Savoie. Les populations touchées par ces alertes et informations sont invitées à limiter les sorties entre 13 et 20 heures, et éviter les activités physiques intenses. Seize départements sont par ailleurs concernés par des arrêtés préfectoraux limitant certains usages de l'eau, sur tout ou partie de leur territoire, notamment en Ardèche, dans le Gard, en Dordogne. La Saône-et-Loire, très touchée par la sécheresse, a pris un arrêté restreignant jusqu?au 15 septembre l'usage de l'eau dans les communes du sud et de l'est du département. Il est notamment interdit d'arroser les pelouses ou de remplir les piscines contenant plus de 5 mètres cubes d'eau. L'arrosage des jardins potagers reste autorisé de 20H00 à 08H00, tandis que l'interdiction d'irriguer en journée pour les exploitations agricoles est réduite à la période de 12H00 à 17H00 pour les cultures les plus sensibles au "stress hydrique".

