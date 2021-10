Bruxelles (AFP). Zone euro: hausse plus forte que prévu de la production industrielle en juillet

La production industrielle a progressé de 0,6% en juillet dans la zone euro, après un recul de 0,3% en juin (chiffre révisé), selon les données publiées lundi par l'Office européen des statistiques, Eurostat. Cette augmentation est bien supérieure aux attentes des analystes, dont les prévisions oscillaient entre +0,2% et +0,3%. Il s'agit de la plus forte hausse depuis février de cette année (+0,9%), dans les 19 pays de la zone euro. "Ce chiffre dope les espoirs de croissance pour le troisième trimestre", a estimé Howard Archer, analyste de IHS. Les industriels de la zone euro bénéficient "des très bas prix actuels du pétrole et des coûts en baisse des matières premières", a-t-il constaté. Mais "le ralentissement économique en Chine et dans d'autres pays émergents pourraient peser sur leurs espoirs d'exportation", a-t-il relevé. "L'augmentation en juillet laisse à penser que le secteur industriel fera de meilleures performances au troisième trimestre qu'au deuxième", a observé de son côté Jack Allen, de Capital Economics. Mais il ne s'attend toutefois pas à des miracles pour les mois à venir: "le secteur va probablement poursuivre son évolution apathique", prédit-il. Cette progression en juillet, sur une base mensuelle et en données corrigées des variations saisonnières, est due à des hausses de 3,0% de la production d'énergie, de 1,4% pour les biens d'investissement et de 1,3% pour les biens de consommation durables. En revanche, la production tant de biens intermédiaires que de biens de consommation non durables a diminué de 0,6%. Par pays (pour lesquels les données sont disponibles), les plus fortes hausses ont été enregistrées en Irlande (+7,2%), en Grèce (+4,3%), ainsi qu'en Lettonie (+2,8%). A Malte a été constaté le plus fort recul (-1,8%). En Allemagne, principal moteur de l'économie de la zone euro, la production industrielle a crû de 0,5%, en Italie de 1,1% et en Espagne de 0,6%. En revanche, en France, elle a diminué de 0,8%. Sur un an, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 1,9%. Dans l'ensemble de l'UE à 28, elle a crû de 0,3% en juillet comparé à juin et de 1,8% sur un an. Le 3 septembre, la BCE a légèrement abaissé ses prévisions de croissance pour 2015, tablant désormais sur +1,4%, évoquant la baisse de la demande mondiale et les inquiétudes sur les émergents.

