Bruxelles (AFP). Zone euro: la croissance a légèrement ralenti à 0,3% au 2e trimestre

La croissance a légèrement ralenti au deuxième trimestre dans la zone euro à 0,3% contre 0,4% au premier trimestre, a indiqué vendredi l'office européen de statistiques Eurostat dans une première estimation. Ce chiffre est un peu moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogées par Bloomberg, qui prévoyaient 0,4%. Sur un an, le PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de 1,2% dans la zone euro. Par pays, les performances sont contrastées. L'Espagne (1%) ou la Grèce (0,8%) enregistrent une croissance solide, et l'Allemagne, traditionnel moteur de la zone euro, déçoit un peu les attentes avec une croissance trimestrielle de 0,4%, même si elle fait mieux qu'au premier trimestre. Les performances sont en revanche plutôt faibles en Italie (0,2%), aux Pays-Bas (0,1%), et surtout en France, avec une croissance nulle au deuxième trimestre. Et la Finlande voit la récession se poursuivre avec une baisse du PIB de 0,4%, laissant peu d'espoir d'un retour à la croissance en 2015 après deux années de recul du PIB en 2012 et 2013, et une stagnation en 2014.

