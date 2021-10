Ghazni (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: des centaines de prisonniers libérés par un commando taliban

Un commando taliban a attaqué tôt lundi une prison de la province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, et libéré plusieurs centaines de détenus, ont annoncé les autorités. "A environ 02h30, six talibans vêtus d'uniformes militaires ont attaqué la prison de Ghazni. D'abord, ils ont fait exploser une voiture piégée devant la porte de la prison, puis tiré une roquette et fait irruption dans la prison", a dit à l'AFP le gouverneur adjoint de la province, Mohammad Ali Ahmadi. Au moins 352 détenus ont pris la fuite, selon ce responsable, mais jusqu'à 400 d'après le ministère afghan de l'Intérieur qui n'a pas précisé l'identité des prisonniers libérés. Cette attaque d'envergure a fait au moins quatre morts, tous des policiers, et plus d'une dizaines de blessés, selon différents responsables. Les talibans ont aussitôt revendiqué cette opération, affirmant que les centaines de détenus libérés avaient été transportés dans des zones sous leur contrôle. En 2011, près de 500 combattants talibans s'étaient échappés d'une prison de la province de Kandahar, un fief de la rébellion dans le sud-ouest du pays, dans ce que les autorités à Kaboul avaient qualifié à l'époque de "désastre" sécuritaire. Au Pakistan voisin, des factions talibanes ont aussi libéré des centaines de combattants ces dernières années dans des attaques savamment orchestrées contre des prisons du nord-ouest du pays, près de la frontière afghane.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire