Ghazni (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: des centaines de prisonniers libérés par les talibans

Un commando taliban a attaqué tôt lundi une prison de la province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, et libéré plusieurs centaines de détenus, ont annoncé les autorités. "A environ 02h30, six talibans vêtus d'uniformes militaires ont attaqué la prison de Ghazni. D'abord, ils ont fait exploser une voiture piégée devant la porte de la prison, puis tiré une roquette RPG et fait irruption dans la prison", a dit à l'AFP le gouverneur adjoint de la province Mohammad Ali Ahmadi. Il a expliqué que 352 détenus avaient pris la fuite mais d'après le ministère afghan de l'Intérieur, jusqu'à 400 prisonniers auraient pu prendre le large.

