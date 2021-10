Melun (AFP). Mort de Bastien dans un lave-linge: perpétuité requise pour le père, 5 ans pour la mère

L'avocat général des assises de Seine-et-Marne a requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité pour le père de Bastien, jugé pour le meurtre de son enfant enfermé dans un lave-linge, et cinq ans de prison pour la mère, qu'il n'estime toutefois pas complice de ce meurtre. Eric de Valroger a demandé à la cour de condamner Christophe Champenois, 36 ans, à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans, et son ex-femme Charlène Cotte, 29 ans, à une peine de cinq ans pour "violences" à l'encontre du petit garçon de trois ans. En revanche, il a considéré que la mère n'était pas coupable de "complicité de meurtre" et a demandé son acquittement pour ce chef d'accusation, ce qui a provoqué une certaine émotion dans la salle d'audience. "Vous saviez, Christophe Champenois, que vous alliez tuer Bastien, vous saviez, en mettant en marche la machine à laver, que votre fils allait souffrir et que son martyre allait être insoutenable", a déclaré l'avocat général. Puis, citant Victor Hugo: "derrière lui le meurtre laisse un vomissement qu'un jour il faudra boire". "Le jour est arrivé, Monsieur Champenois, où il vous faut boire", a ajouté, solennel, le magistrat avant de prononcer ses réquisitions. Eric de Valroger a aussi requis qu'il soit interdit à M. Champenois d'exercer ses droits civiques. Au cours d'un réquisitoire de près d'une heure, qui a parfois pris l'allure d'un cours de droit, l'avocat général aux cheveux blancs a confié: "j'ai beaucoup de procès d'assises derrière moi, mais je dois l'avouer, je n'avais jamais atteint ce niveau d'horreur dans un procès d'assises". Le verdict est attendu dans la journée.

