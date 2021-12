Dans le procès de la petite Inaya morte sous les coups fin 2011 et enterrée en forêt de Fontaineblau, le père a été condamné à 30 ans de réclusion et la mère à 20 ans vendredi par la cour d'assises de Seine-et-Marne. Ces condamnations vont au-delà des réquisitions de l'accusation, qui avait demandé respectivement 25 ans et 15 ans contre les parents.

