Paris (AFP). Alcatel-Lucent réduit de près de moitié les primes de Michel Combes

Le conseil d'administration de l'équipementier Alcatel-Lucent a nettement revu à la baisse les primes de son ancien directeur général Michel Combes, parti à la présidence de Numericable-SFR, a annoncé le groupe vendredi. Les primes de 14 millions d'euros auxquelles il pouvait prétendre --plans de rémunération pluriannuelle et clause de non concurrence--, qui continuent de susciter une polémique, seront réduites, "avec le plein accord et à la demande de M. Combes", à 7,9 millions (bruts) au maximum, a précisé Alcatel-Lucent.

